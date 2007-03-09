آمادگی کامل نیروهای امنیتی و پلیس عراق برای تامین امنیت مراسم اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری العالم، استاندار کربلا با بیان این مطلب گفت : برگزاری مراسم اربعین حسینی در این شهر مقدس به نبردی واقعی با گروه های تروریستی تبدیل شده که تلاش می کنند دوستداران اهل بیت (ع) را هدف قراردهند.



"عقیل الخزعلی" خاطرنشان کرد: استان کربلا با نظارت مستقیم دولت مرکزی، برای تامین پوشش امنیتی و ارائه خدمات به زائران وعزاداران حضرت اباعبد الله الحسین (ع) در آمادگی کامل به سر می برد.



الخزعلی تاکید کرد : دولت مرکزی عراق شکوه و عظمت این مناسبت و برگزاری آن در شرایط بسیار حساس و بغرنج کنونی را به خوبی درک می کند.



استاندارکربلا گفت : برای حفظ امنیت زائران، تلاش مشترک گسترده ای بین ارتش و پلیس وافراد وابسته به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی عراق در داخل و خارج استان کربلا به ویژه در مناطق ناامن صورت می گیرد.



وی افزود: نیروهای مامور تامین امنیت زائران و عزاداران حسینی دراستان کربلا ظرف چند روز گذشته موفق شدند مقدار پانزده کیلوگرم مواد منفجره از نوع "تی ان تی" و حدود 600 گرم ماده C4(سی چهار) دراطراف شهر کربلا کشف وضبط کنند.



پیش بینی شده است که در روز اربعین حسینی بیش ازسه میلیون زائر وعزادار حسینی وارد شهر مقدس کربلا شوند.

