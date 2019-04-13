آزادی جوان ۲۵ ساله از چنگال گروگان گیران در شهرستان سرباز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ ابراهیم ملاشاهی اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره آدم ربایی در شهرستان سرباز بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی به آدرس اعلامی اعزام شدند.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد در هجدهم فروردین ماه جاری، جوانی ۲۵ ساله به همراه یک نفر دیگر، سوار خودروی لندکروز در جاده سرباز به سمت روستای مورتان در حال حرکت بودند که ۵ نفر ناشناس مسلح به سلاح کلاش در حالی که سوار یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ فاقد پلاک بودند با شلیک به سمت لاستیک‌های خودروی لندکروز آن را متوقف و با تهدید، گروگان را سوار پژو کرده و متواری شدند.

این مقام انتظامی گفت: با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله طرح مهار در سطح شهرستان اجرا و در ادامه تحقیقات مشخص شد گروگانگیری به دلیل اختلافات مالی قبلی صورت گرفته است.

ملاشاهی ابراز داشت: با توجه به اینکه با اقدامات فنی و تخصصی پلیس، آدم ربایان و محل اختفای آنها شناسایی شدند این افراد با اطلاع از شناسایی شدنشان، عرصه را برخود تنگ دیده و روز گذشته گروگان را در سطح شهر سرباز رها کردند.

رئیس پلیس آگاهی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: فرد ربوده شده صحیح و سالم به آغوش خانواده بازگشت و با توجه به سرنخ‌های به دست آمده دستگیری عاملان جرم در دستور کار پلیس قرار دارد.