به گزارش خبرنگار مهر، یونس عالی پور ظهر شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه استان که در مسجد مقدس جمکران برگزار شد، گفت: قم و مسجد مقدس جمکران در روزهای منتهی به نیمه شعبان میزبان زائران داخلی و خارجی است و امسال پیش بینی می‌شود بیش از ۳ میلیون زائر برای مراسم نیمه شعبان به قم سفر کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت این مراسم همه زیرساخت‌های شهری برای ارائه خدمات مناسب به زائران آماده شده است، افزود: در کنار کمیته اجرایی به ریاست فرماندار قم ۱۱ کمیته در حال برنامه‌ریزی و تدارک برای پذیرایی و ارائه خدمات مناسب به زائران در مراسم نیمه شعبان است.

معاون هماهنگی امور زائران استانداری قم با بیان اینکه در داخل صحن اصلی مسجد جمکران جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر می‌توانند حضور داشته باشند، گفت: با توجه به ورود زائران خارجی برای حضور در مسجد جمکران برنامه‌های فرهنگی خوبی در نظر گرفته شده است و برای این ایام ۲۴۰ هکتار پارکینگ آماده سازی شده است.

عالی‌پور با اشاره به برنامه‌های میزبانی از گردشگران خارجی در نیمه شعبان، گفت: برای زائران خارجی هم برنامه خوبی تدارک دیده شده است و با بهره گیری از مترجمان و راهنمایان به ۴ زبان برای این زائران برنامه فرهنگی اجرا خواهد شد.