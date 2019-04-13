تقویت سیل بندهای اطراف عنبرآباد/ مردم به شایعات توجه نکنند

محمود رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام ستاد مدیریت بحران استان در خصوص احتمال بارندگی‌های سنگین در جنوب استان کرمان من جمله عنبرآباد ستاد بحران تشکیل شد.

وی از انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از طغیان احتمالی رودخانه‌ها و مسیل ها خبر داد و افزود: به منظور ایجاد آمادگی لازم تمامی دستگاه‌ها امور حوزه‌های خود را به صورت مرتب پی گیری کردند.

رئیسی از تلاش برای تقویت سیل بندهای اطراف این شهرستان خبر داد و گفت: از مردم شهرستان عنبرآباد خواست که اخبار را از طریق صدا و سیما، خبرگزاری‌ها، شورای مدیریت بحران یا فرمانداری‌ها دریافت کرده و به شایعات توجه نکنند.

فرماندار عنبرآباد با اعلام اینکه تمهیدات لازم برای مقابله با سیلاب اتخاذ شده است، تاکید کرد: جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.