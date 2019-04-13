شانس قهرمانی پرسپولیس زیاد شد/ سایپا حرفی برای گفتن نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، ادموند بزیک پس از پیروزی سه بر دو پرسپولیس برابر سایپا اظهار داشت: بازی خوبی را شاهد بودیم، سرخپوشان تهرانی نمایش قابل قبولی داشتند و توانستند به یک برد شیرین دست پیدا کنند.

وی تأکید کرد: این برد شرایط پرسپولیس را بهتر کرد، شانس قهرمانی این تیم بسیار زیاد شده است، چرا که می‌تواند با کسب امتیازات دیگر بازی‌ها، زودتر از پایان لیگ، به قهرمانی برسد.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس افزود: پرسپولیس برتر از سایپا بود و مزد برتری خود را گرفت. من اعتقاد دارم اگر همین روند ادامه پیدا کند، پرسپولیس به زودی جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد.

بزیک در خصوص شرایط تیم سایپا گفت: سایپا حرفی برای گفتن نداشت، آنها در هر دو نیمه دچار افت بودند و نتوانستند بازی خوبی از خود به نمایش بگذارند. اگر به گل هم رسیدند به دلیل این بود که نمی‌خواستند بدون گل زده، بازی را واگذار کنند.

وی در پاسخ به این سوال که پیروزی استقلال و سپاهان با شکست تراکتور می‌تواند ضامن قهرمانی پرسپولیس باشد؟ اظهار داشت: همه چیز دست خود بازیکنان پرسپولیس است؛ اگر امتیاز از دست ندهند و فکر نکنند که از الان قهرمان شده‌اند، مطمئناً نتایج خوبی هم کسب خواهند کرد.

مهاجم پیشین تیم فوتبال پرسپولیس در پایان خاطرنشان کرد: پرسپولیس باید قدر هوادارانش را بداند، آنها در روز اول هفته حضور پررنگی در ورزشگاه داشتند و هیچ انتظاری از تیمشان به جز قهرمانی ندارند.