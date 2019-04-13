به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید امشب در جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به روند انتخاب شهردار در یزد اظهار داشت: تلاش بسیاری در این مدت صورت گرفت و افراد مختلفی به جلسه شورا دعوت شدند و از آنجا که کاندیداهای شهرداری بسیار بودند، نظر بر این شد که هر فردی که سه نفر از اعضای شورا پیشنهاد بدهند که برنامه خود را ارائه دهد، او را به شورا دعوت کنیم.

وی عنوان کرد: در این چند روز اخیر، ۱۳ نفر به شورای شهر دعوت شدند و با هر یک از آنها بین یک تا سه ساعت صحبت شد.

سفید خاطرنشان کرد: از میان این ۱۳ نفر که آمار آنها جدا از افرادی است که طی یکی دو ماه اخیر رزومه خود را ارائه داده بودند، چهار نفر از مجموعه شهرداری یزد، پنج نفر از داخل استان و چهار نفر نیز از خارج از استان بودند و با کمال صبر و متانت تمام مطالب آنها شنیده شد و مورد ارزیابی و بررسی اعضای شورا قرار گرفت.

رئیس شورای شهر یزد بیان کرد: برخی افراد نیز دو نوبت به شورا دعوت شدند و حتی در مواردی که عضوی از اعضای شورا در جلسه ارائه برنامه غایب بود، برنامه‌ها و رزومه به صورت جداگانه به عضو غایب ارائه شد.

سفید تصریح کرد: انتخاب شهردار یکی از دغدغه‌های مهم اعضای شورای شهر یزد بود و برای انجام این مهم روزهای بسیاری تلاش شبانه‌روزی انجام شد و روزهای جمعه و تعطیل نیز تلاش اعضای شورا از ساعات اولیه صبح تا پاسی از شب ادامه داشت.

وی ادامه داد: البته از میان این ۱۳ نفر، چند نفر خودشان از ادامه مسیر انصراف دادند یا شرایطی گذاشتند که قابل اجرا نبود.

سفید یادآور شد: این جمع‌بندی‌ها و جلسات منجر به این شد که از طرف مجموعه شورا، دو نفر انتخاب شدند که رأی گیری برای آنها انجام شد.

وی با اشاره به انتخاب داور نظری اردبیلی با شش رأی از اعضای شورا اظهار امیدواری کرد: با طی مراحل اداری و تأیید وزارت کشور، شهر جهانی یزد هرچه سریع‌تر صاحب شهردار شود.

به گزارش مهر، شهر جهانی یزد از نیمه دوم سال ۹۷ توسط سرپرست اداره می‌شد و دو گزینه منتخب شورا توسط وزارت کشور رد شد و امروز سومین گزینه انتخاب شد که به وزارت کشور معرفی می‌شود.