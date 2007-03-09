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۱۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۵۲

آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه تهران :

غربی‌ها در مسئله هسته‌ای ایران شکست خورده اند / جمهوری اسلامی هتک مقدسات هیچ گروهی را تجویز نمی‌کند

غربی‌ها در مسئله هسته‌ای ایران شکست خورده اند / جمهوری اسلامی هتک مقدسات هیچ گروهی را تجویز نمی‌کند

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه غربی ها پاسخ خود را در مسئله هسته ای در راهپیمایی 22 بهمن از ملت ایران دریافت کرده اند، گفت: آنان در این مسئله شکست خورده اند و اکنون با صدور قطعنامه های پی در پی و به راه انداختن جنگ روانی، می خواهند جهان را نسبت به ایران بدبین کنند و ملت را از این راه منصرف کنند ولی ملت ایران همچنان ایستاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جنتی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران، با اشاره به رفتار آمریکا در جهان و به ویژه در خاورمیانه گفت: اکنون آبروی آمریکا در جهان رفته است و با دروغ می خواهد سیاست های استکباری خود را اعمال کند .

وی با بیان اینکه آمریکا در هر کجای جهان که وارد شد، شکست خورد، افزود: شکست های پی در پی آمریکا در جهان، صدای همگان را در آورده است و همه می پرسند آمریکا به چه مناسبت در عراق مانده است .

آیت الله جنتی ادامه داد: آمریکا با نام مبارزه با تروریسم در حقیقت از همان تروریست ها حمایت می کند.

دبیر شورای نگهبان با انتقاد از اجلاس پاکستان گفت: در این اجلاس، عادی سازی روابط کشورهای اسلامی  با اسرائیل مطرح شد.

وی تصریح کرد: مردم فلسطین حاکمیت اسرائیل بر خود را هرگز نمی پذیرند.

آیت الله جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجلاسی که قرار است در بغداد و با حضور اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود، گفت: آنان در حقیقت تلاش می کنند تا عراق را از حاکمیت عراقی ها خارج کنند.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان نیز خاطر نشان کرد: غربی ها در این مسئله نیز شکست خورده اند و در راهپیمایی 22 بهمن نیز ملت ایران یکپارچه دو شعار "مرگ بر آمریکا" و " انرژی هسته ای حق مسلم ماست" را با قاطعیت سر داد.

وی افزود: غربی ها پشت سرهم علیه ایران قطعنامه صادر می کنند و با به راه انداختن جنگ روانی، جهان را نسبت به ایران  بدبین می کنند و درصدد القای دودستگی در ایران هستند.

آیت الله جنتی ادامه داد: به جز مسئله هسته ای، آنان می گویند حقوق بشر در ایران نقض می شود و دموکراسی نیز وجود ندارد .

دبیر شورای نگهبان اختلاف افکنی بین شیعه و سنی را یکی دیگر از سیاست های غربی ها عنوان کرد و گفت: نظر ما درباره فلسطین، عراق، لبنان و همه جای دنیا، عقلانی و منطقی است و نظام جمهوری اسلامی ایران، هتک مقدسات هیچ گروهی را تجویز نمی کند و اگر برخی از عوام اقداماتی را انجام می دهند ، دیگران نباید آن را به حساب ما بگذارند.

خطیب جمعه تهران با اشاره به اینکه شیعیان و اهل سنت بهتر است زیر یک چتر با نام اسلام جمع شوند، تاکید کرد: علما و دانشمندان وظیفه سنگینی را برای هدایت مردم بر عهده دارند و باید اتهاماتی را که به شیعیان وارد می شود، پاسخگو باشند.

وی خطاب به گروههای شیعه و سنی تصریح کرد: حق طلب باشید و به دنبال حق بروید و نقشه های دشمنان برای ایجاد تفرقه بین خود را خنثی کنید.

آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز با اشاره به هفته کمک به محرومان و مستمندان و جشن نیکوکاری گفت: انقلاب اسلامی از همان ابتدا به فکر پابرهنگان و تهیدستان بوده و برای حمایت از آنها برنامه‌ریزی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به فرار شهرام جزایری عرب از مفسدان اقتصادی اظهار داشت: فرار وی، قوه قضائیه و برخی مسئولان را زیر سئوال برد و شاید برخی بگویند که چرا برخورد با او 4 الی 5 سال به طول انجامیده است.

آیت الله جنتی ابراز امیدواری کرد قوه قضائیه در این مورد، به طور قاطع عمل کند.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: زندان باید بازدارنده باشد و همه مجرمان باید از حکم عادلانه قاضی بترسند و بدانند که ظلم و ظالم پایدار نمی ماند.

بنا بر این گزارش، آیت الله جنتی در خطبه اول نماز جمعه نیز فرارسیدن اربعین حسینی را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد : اربعین تجدید خاطره های خونین و غم انگیز عاشورا و کربلاست.

وی با خواندن فرازهایی از زیارت اربعین افزود: امام حسین (ع) وارث پیامبران الهی از جمله آدم، نوح ، ابراهیم، موسی و عیسی(ع)و پیامبر اکرم (ص ) است.

آیت الله جنتی با بیان اینکه هدف اولیای الهی نجات مردم از جهالت و گمراهی بوده است، تاکید کرد: خون مطهر اباعبدالله الحسین(ع) بشر را نجات داد و اگر امروز صدای اذان در دنیا بلند است به برکت این خون مقدس است.

کد مطلب 458985

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