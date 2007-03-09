به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جنتی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران، با اشاره به رفتار آمریکا در جهان و به ویژه در خاورمیانه گفت: اکنون آبروی آمریکا در جهان رفته است و با دروغ می خواهد سیاست های استکباری خود را اعمال کند .

وی با بیان اینکه آمریکا در هر کجای جهان که وارد شد، شکست خورد، افزود: شکست های پی در پی آمریکا در جهان، صدای همگان را در آورده است و همه می پرسند آمریکا به چه مناسبت در عراق مانده است .

آیت الله جنتی ادامه داد: آمریکا با نام مبارزه با تروریسم در حقیقت از همان تروریست ها حمایت می کند.

دبیر شورای نگهبان با انتقاد از اجلاس پاکستان گفت: در این اجلاس، عادی سازی روابط کشورهای اسلامی با اسرائیل مطرح شد.

وی تصریح کرد: مردم فلسطین حاکمیت اسرائیل بر خود را هرگز نمی پذیرند.

آیت الله جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجلاسی که قرار است در بغداد و با حضور اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود، گفت: آنان در حقیقت تلاش می کنند تا عراق را از حاکمیت عراقی ها خارج کنند.

دبیر شورای نگهبان با اشاره به موضوع هسته ای کشورمان نیز خاطر نشان کرد: غربی ها در این مسئله نیز شکست خورده اند و در راهپیمایی 22 بهمن نیز ملت ایران یکپارچه دو شعار "مرگ بر آمریکا" و " انرژی هسته ای حق مسلم ماست" را با قاطعیت سر داد.

وی افزود: غربی ها پشت سرهم علیه ایران قطعنامه صادر می کنند و با به راه انداختن جنگ روانی، جهان را نسبت به ایران بدبین می کنند و درصدد القای دودستگی در ایران هستند.

آیت الله جنتی ادامه داد: به جز مسئله هسته ای، آنان می گویند حقوق بشر در ایران نقض می شود و دموکراسی نیز وجود ندارد .

دبیر شورای نگهبان اختلاف افکنی بین شیعه و سنی را یکی دیگر از سیاست های غربی ها عنوان کرد و گفت: نظر ما درباره فلسطین، عراق، لبنان و همه جای دنیا، عقلانی و منطقی است و نظام جمهوری اسلامی ایران، هتک مقدسات هیچ گروهی را تجویز نمی کند و اگر برخی از عوام اقداماتی را انجام می دهند ، دیگران نباید آن را به حساب ما بگذارند.

خطیب جمعه تهران با اشاره به اینکه شیعیان و اهل سنت بهتر است زیر یک چتر با نام اسلام جمع شوند، تاکید کرد: علما و دانشمندان وظیفه سنگینی را برای هدایت مردم بر عهده دارند و باید اتهاماتی را که به شیعیان وارد می شود، پاسخگو باشند.

وی خطاب به گروههای شیعه و سنی تصریح کرد: حق طلب باشید و به دنبال حق بروید و نقشه های دشمنان برای ایجاد تفرقه بین خود را خنثی کنید.

آیت الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه دوم نماز با اشاره به هفته کمک به محرومان و مستمندان و جشن نیکوکاری گفت: انقلاب اسلامی از همان ابتدا به فکر پابرهنگان و تهیدستان بوده و برای حمایت از آنها برنامه‌ریزی کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به فرار شهرام جزایری عرب از مفسدان اقتصادی اظهار داشت: فرار وی، قوه قضائیه و برخی مسئولان را زیر سئوال برد و شاید برخی بگویند که چرا برخورد با او 4 الی 5 سال به طول انجامیده است.

آیت الله جنتی ابراز امیدواری کرد قوه قضائیه در این مورد، به طور قاطع عمل کند.

دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: زندان باید بازدارنده باشد و همه مجرمان باید از حکم عادلانه قاضی بترسند و بدانند که ظلم و ظالم پایدار نمی ماند.

بنا بر این گزارش، آیت الله جنتی در خطبه اول نماز جمعه نیز فرارسیدن اربعین حسینی را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد : اربعین تجدید خاطره های خونین و غم انگیز عاشورا و کربلاست.

وی با خواندن فرازهایی از زیارت اربعین افزود: امام حسین (ع) وارث پیامبران الهی از جمله آدم، نوح ، ابراهیم، موسی و عیسی(ع)و پیامبر اکرم (ص ) است.

آیت الله جنتی با بیان اینکه هدف اولیای الهی نجات مردم از جهالت و گمراهی بوده است، تاکید کرد: خون مطهر اباعبدالله الحسین(ع) بشر را نجات داد و اگر امروز صدای اذان در دنیا بلند است به برکت این خون مقدس است.