به گزارش خبرنگار مهر، بهرام آقاخانی شامگاه شنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان اردبیل با بیان اینکه از تجربه گذشته برگزاری مسابقات انتخابی امیدهای جهان و رقابت‌های آسیایی والیبال به میزبانی اردبیل بهترین استفاده را خواهیم برد، تصریح کرد: پیش بینی می‌شود که با اینترنتی شدن فروش بلیت مسابقات بسیاری از مشکلات موجود در خرید بلیت برطرف شود.

وی افزود: یکی از مهمترین رویدادهای جهانی بار دیگر به میزبانی اردبیل از ۳۱ خرداد تا سوم تیرماه برگزار خواهد شد تا والیبالیست‌های ملی پوش کشورهای پرتغال، فرانسه و استرالیا در ایران حضور یابند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان از تأمین اعتبار و خرید کف پوش جدید مسابقات در ورزشگاه رضازاده خبر داد و افزود: چارت تشکیلاتی لیگ ملت‌های والیبال با اعلام فدراسیون جهانی تنظیم شده و شرح وظایف کمیته‌ها نیز مشخص شده است.

وی از اضافه شدن کمیته اطلاع رسانی و رسانه‌ای به این دوره از مسابقات خبر داد و یادآور شد: با توجه به اهمیت اطلاع رسانی مناسب و تشریح برنامه‌ها فعالیت این کمیته می‌تواند مفید واقع شود.

آقاخانی با دعوت عمومی از اقشار مختلف مردم و دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از لیگ ملت‌های والیبال، متذکر شد: با هماهنگی‌های انجام یافته زمینه پوشش رسانه‌ای مطلوب صدا و سیما و شبکه‌های ماهواره‌ای فراهم شده است.

وی با بیان ضرورت برگزاری میزگردهای تخصصی برای معرفی عملی ظرفیت‌های میزبانی استان و رفع هر چه سریع موانع و کمبودها پیش از آغاز مسابقات، یادآور شد: برای بهره مندی مناسب از فرصت میزبانی از لیگ ملت‌های والیبال و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برگزاری نمایشگاه‌هایی در حاشیه مسابقات و تهیه بسته‌های فرهنگی برای معرفی استان پیش بینی شده است.