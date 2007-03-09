قرارداد متسو با تیم ملی فوتبال امارات تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا ، برونو متسو پس از تمدید قرارداد با فدراسیون فوتبال امارات تا سال 2010 مربیگری تیم ملی امارات را در جام ملت های 2007 در دست خواهد داشت. این مربی فرانسوی در سال 2006 سرمربی تیم ملی امارات شد و توانست این تیم را به جام ملت های آسیا برساند.

متسو فرانسوی برای اولین بار هم توانست امارات را به قهرمانی جام گلف کاپ در سال 2007 برساند.

با این قرارداد که تا سه سال دیگر پا برجا خواهد بود متسو فرصت پیدا می کند تا تیمش را برای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی نیز آماده کند.

امارات در جام ملت ها آسیا 2007 در گروه B با تیم های قطر، ژاپن و ویتنام قرار دارد.