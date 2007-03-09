دو گل خطیبی صدرنشین را متوقف کرد/ عنایتی اخراج شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازی پربرخورد که 7 کارت زرد و قرمز برای دو تیم در برداشت تیم فوتبال الامارات با ارائه یک بازی برتر در سایه درخشش رسول خطیبی موفق به توقف تیم صدرنشین مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات شد.

بازی با برتری الامارات آغاز شد. این تیم در دقیقه 24 توسط رسول خطیبی به گل نخست رسید ونیمه اول را نیز با همین یک گل با پیروزی پشت سر گذاشت. در آغاز نیمه دوم فشار حملات الوصل بیشتر شد تا اینکه این تیم در دقیقه 51 توسط طارق درویش موفق به زدن گل تساوی شد. بازی پربرخورد دو تیم در ادامه بازی منجر به اخراج رضا عنایتی از زمین مسابقه شد. او در دقیقه 78 پس از دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد تا الامارات دقایق باقیمانده را با یک بازیکن کمتر به کار ادامه دهد.

اخراج عنایتی این فرصت را در اختیار الوصل گذاشت تا با میل تهاجمی بیشتر به دنبال زدن گل برتری باشد. در فاصله یک دقیقه مانده به پایان بازی خلف ابراهیم خواسته الوصل را محقق کرد و موفق به زدن گل برتری به سود این تیم شد. اما شادی پیروزی تنها یک دقیقه به کام زردپوشان دبی ماند و الامارات گل تساوی را به ثمر رساند. زننده گل تساوی نیز رسول خطیبی بود که با گل خود الامارات را از شکست رهایی داد. خطیبی با زدن دو گل در این دیدار ستاره میدان بود.

با این تساوی جمع امتیازات الوصل به عدد 27 رسید و صدرنشینی این تیم در مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های امارات تداوم یافت. الامارات نیز 12 امتیازی شد و کماکان در رده یازدهم جدول رده بندی باقی ماند.

در دیگر بازی روز گذشته النصر در خانه موفق به کسب برتری 3 بریک مقابل الشارجه شد. چهره برتر این بازی کاظم علی بود که دو بار در دقایق 87 و76 برای النصر گلزنی کرد . دیگر گل النصر را نناد یسترویچ در دقیقه 34 به ثمر رساند. زننده تنها گل الشارجه نیز سعید الکاس بود که در دقیقه 83 موفق به گلزنی شد. در این بازی سهم مسعود شجاعی هافبک ایرانی الشارجه نیز یک کارت بود که در دقیقه39 از داور دریافت کرد.

النصر با برتری مقابل الشارجه 17 امتیازی شد و به رده ششم جدول رده بندی صعود کرد. الشارجه نیز با 20 امتیاز همچنان تیم پنجم جدول است.