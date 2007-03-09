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۱۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۵۱

برنامه پخش مسابقات فوتبال از شبکه سوم اعلام شد

برنامه پخش مسابقات فوتبال از شبکه سوم اعلام شد

شبکه سوم سیما در هفته آینده مسابقات مهم فوتبال در کشورهای اروپایی را به صورت زنده پخش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین مسابقات فوتبال در کشورهای اروپایی طی هفته آینده به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش می شود.

* برنامه پخش این دیدارها به شرح زیر است:
شنبه - 19/12/85
* میدلزوبورو - منچستریونایتد ساعت 21 (جام حذفی باشگاه های انگلیس)
یکشنبه -20/12/85
* بایرن مونیخ - وردربرمن ساعت 20 (بوندس لیگا آلمان)
* اینتر میلان - آث میلان ساعت 23 (سری A باشگاه های ایتالیا)
دوشنبه -21/12/85
* بارسلونا - رئال مادرید ساعت 00:30 (لالیگا اسپانیا)
چهارشنبه - 23/12/85
منچسترسیتی - چلسی ساعت 23:30 ( لیگ برتر انگلیس)

کد مطلب 459013

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