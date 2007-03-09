برنامه پخش مسابقات فوتبال از شبکه سوم اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین مسابقات فوتبال در کشورهای اروپایی طی هفته آینده به صورت زنده از شبکه سوم سیما پخش می شود.

* برنامه پخش این دیدارها به شرح زیر است:

شنبه - 19/12/85

* میدلزوبورو - منچستریونایتد ساعت 21 (جام حذفی باشگاه های انگلیس)

یکشنبه -20/12/85

* بایرن مونیخ - وردربرمن ساعت 20 (بوندس لیگا آلمان)

* اینتر میلان - آث میلان ساعت 23 (سری A باشگاه های ایتالیا)

دوشنبه -21/12/85

* بارسلونا - رئال مادرید ساعت 00:30 (لالیگا اسپانیا)

چهارشنبه - 23/12/85

منچسترسیتی - چلسی ساعت 23:30 ( لیگ برتر انگلیس)