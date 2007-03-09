آمریکا باید بر ایجاد صلح تمرکز کند نه توجیه جنگی دیگر / اختلافات واشنگتن و تهران قابل حل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرنامه دانشگاه تافتس و تارنمای دیلی فری پرس، "مادلین کوربل آلبرایت" در سخنرانی خود در این دانشگاه گفت : تمرکز آمریکا امروز باید بر چگونگی ایجاد صلح باشد؛ نه اینکه جنگی دیگر را توجیه کند.

وی در سخنرانی خود که بر محور عراق استوار بود، افزود: پیش از اینکه تصمیمی گرفته شود که بر آینده ما تاثیر خواهد گذاشت؛ رهبران(آمریکا) باید به دقت درس هایی را که از گذشته گرفته ایم، مطالعه کنند.

وی با اشاره به حمله "آتنی ها" به "سیسیل" که تقریباً 2 هزار و 400 سال پیش رخ داد؛ آن را با حمله پیشگیرانه آمریکا به عراق مقایسه کرد و گفت : هر دو این تهاجم نابخردانه با این پیش فرض صورت گرفت که پیروزی ارتش قدرتمند آمریکا و یونان اجتناب ناپذیر است.

آلبرایت افزود: تهاجم آتنی ها برای ما یاد آور این نکته است که زمانی که ما مطمئن هستیم که حق با ماست؛ آن زمان مرحله ای خطرناک است و آنگاه که تصمیم می گیریم در آنجا بین اطمینان و قطعیت فرقها و تمایزهای حیاتی وجود دارد.

این مقام اسبق آمریکا گفت : به جز در موارد نادری مانند نسل کشی زمانی که تعهدات قومی به نظر نابرابر می رسد ؛رهبران خوب، هرگز نباید دنباله رو یک جریان مبهم و در هم آمیخته باشند، اما در عوض آنها باید اقدام های خود را برای شرایط مورد نیاز تعدیل کنند.

آلبرایت اوضاع آشفته عراق در سایه حضور دهها هزار نظامی آمریکایی را غیر قابل دفاع خواند و خاطرنشان کرد : اگر چه تغییر سیاست ها در عراق آسان نیست، اما آمریکا باید اشتباهات خود را بشناسد و در صدد تغییر آنها بر آید.

وی همچنین ضمن انتقاد از تصمیم بوش برای حمله به عراق تصریح کرد که راه برون رفت از این بحران مشکل است.

وزیر امور خارجه اسبق آمریکا گفت که با بوش در این باره که خروج از عراق فاجعه بار خواهد بود؛موافق است، اما به نظر این مقام ،ماندن در آنجا هم مصیبت بار خواهد بود.

به باور وزیر امور خارجه دولت بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا، مردان قدرتمند کسانی هستند که در هر زمان بتوانند افکار خود را عوض کنند.

آلبرایت تصریح کرد: هیچ کس نباید مطمئن باشد که حق با ماست و ذهن خود را به این مسیر ببندد که امکان دارد ما اشتباه کرده باشیم.

وی افزود: کنترل وضعیت در عراق بر عهده دولت این کشور است و آنها باید مسئولیت را برعهده بگیرند و ما تاکید داریم که

نمی توانیم کار آنها را به جای آنها انجام دهیم.

آلبرایت با اشاره به سخنرانی بوش در همین دانشگاه، سه هفته پیش از تهاجم دولت بوش به عراق گفت : ما از این سخنرانی

می توانیم دو درس یاد بگیریم : اول اینکه جوانان باید به حرف والدین خود گوش کنند و دوم اینکه رهبران باید درسهای گذشته را مطالعه کنند.

به گزارش مهر، بوش در آن سخنرانی گفته بود که نباید طی توفان صحرا به عراق حمله کنیم و اشاره بوش از تجربه ای بود که جرج بوش پدر آن را در جنگ اول خلیج فارس اندوخته بود.

آلبرادیت همچنین از آمریکا خواست تا نشستی با ایران و سوریه برای برون رفت از بحران عراق داشته باشد.

وی همچنین گفت : وخامت روابط بین ایران و آمریکا از برخورد ایدئولوژی نشات گرفت، اما این اختلافات و شکافها قابل جبران و بر طرف شدن است.

به گفته وی، این برای آمریکا حیاتی است تا به نقش یک میانجی صادق خود در تعقیب صلح بازگردد.

وی افزود: آمریکا نیازمند آن است تا در عراق به این نکته اعتراف کند که دیپلماسی بهتر از اقدام نظامی می تواند امنیت را تامین کند و اگر راه حلی برای عراق وجود داشته باشد آن بر گرفته از ابزارهای سیاسی خواهد بود.