زمان بازی های استقلال و ذوب آهن تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد: با توجه به حضور دو تیم ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در لیگ قهرمانان آسیا و لزوم انجام دیدار معوقه تیم ذوب آهن قبل از هفته بیست و نهم تغییرات برنامه مسابقات به شرح زیر انجام شده است:

هفته بیست و هفتم

پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸

ماشین سازی تبریز- سایپا تهران ساعت ۱۶ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸

پدیده مشهد – استقلال تهران ساعت ۲۰:۱۵ ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد

معوقه از هفته هجدهم

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸

ذوب آهن اصفهان – سایپا تهران ساعت ۱۷ ورزشگاه فولادشهر اصفهان

هفته بیست و هشتم

یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸

سایپا تهران – پدیده مشهد ساعت ۱۸:۱۵ ورزشگاه شهدا شهرقدس

جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸

پارس جنوبی جم – ذوب آهن ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی جم