زمان بازی های استقلال و ذوب آهن تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات سازمان لیگ اعلام کرد: با توجه به حضور دو تیم ذوب آهن اصفهان و استقلال تهران در لیگ قهرمانان آسیا و لزوم انجام دیدار معوقه تیم ذوب آهن قبل از هفته بیست و نهم تغییرات برنامه مسابقات به شرح زیر انجام شده است:
هفته بیست و هفتم
پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۹۸
ماشین سازی تبریز- سایپا تهران ساعت ۱۶ ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
شنبه ۷ اردیبهشت ۹۸
پدیده مشهد – استقلال تهران ساعت ۲۰:۱۵ ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد
معوقه از هفته هجدهم
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸
ذوب آهن اصفهان – سایپا تهران ساعت ۱۷ ورزشگاه فولادشهر اصفهان
هفته بیست و هشتم
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۸
سایپا تهران – پدیده مشهد ساعت ۱۸:۱۵ ورزشگاه شهدا شهرقدس
جمعه ۱۳ اردیبهشت ۹۸
پارس جنوبی جم – ذوب آهن ساعت ۱۸ ورزشگاه تختی جم
