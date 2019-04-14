انسانی و جهانی اندیشیدن از ویژگی های عطار نیشابوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جوادی صبح یکشنبه در مراسم روز ملی عطار نیشابوری در محل دانشگاه نیشابور اظهار کرد: عطار هیچ وقت از شریعت و علم دین فاصله نگرفته است و خودش این موضوع را اذعان کرده است و هر کس که فقه و حدیث و تفسیر را تکذیب کند را مورد نقد قرار می‌دهد.



وی افزود: در اندیشه و فکر عطار گوهری وجود دارد که این گوهر به رغم گذر زمان و پیدایش تکنولوژی‌ها هنوز خریدار زیادی دارد و آن گوهر معنویت، انسانی اندیشیدن، جهانی اندیشیدن، فراتر از تنگ نظری‌ها و حریت است.



معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز کرد: امیدوارم نیشابور که شهره به ادب است و مانند نگین فیروزه‌ای در ایران می‌درخشد در آینده نیز بتواند گذشته را بازآفرینی کند.



وی بیان کرد: گذشته پر افتخار نیشابور و خراسان متنی است که جوانان و نوجوانان ما آینده‌ای پر معنا و پر شکوه تر را به ارمغان خواهند آورد و این وظیفه ما مسئولین است. باید با تلاش خود شکوه گذشته را در آینده نیز بوجود آوریم.

وی ادامه داد: وقتی کتابی با موضوع عشق در کشور ما به تعداد بالغ بر صد هزار می‌رسد خوشحال می‌شوم ولی ناراحتم که چرا جوانان ما از نوشتن غفلت می‌کنند.

جوادی اذعان کرد: نیشابور امروز خرسند است که برای یکی از بزرگانش جشن و یادبودی برگزار کرده است و آرزو دارم که روزی دیگر از این جمع به نام‌های دیگری چون نام‌های کودکان امروز که در کوچه باغ‌های نیشابور می‌گردند، روز ملی دیگری نامگذاری کنیم.



وی اظهار کرد: امیدوارم شکوه نیشابور به مانند گذشته بازگردد هر چند که فرهیختگان بسیاری امروز نیز در شهر وجود دارد. وقتی ما روایت و بازنگاری از میراث عمیق و سنتی خود نداریم چطور نسل جدید شخصیت‌های مطرح شده در عصر گذشته را خواهند شناخت.

