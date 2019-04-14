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۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ۱۲:۰۵

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

کشف ۹ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودروی پژو پارس

کشف ۹ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودروی پژو پارس

یاسوج- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کهگیلویه و بویراحمد از کشف ۹ کیلوگرم تریاک از یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور شیراز به یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر افسریان با اشاره به جزئیات خبر، افزود: مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین کنترل خودروهای عبوری محور شیراز- یاسوج به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شدند و به آن دستور توقف دادند.

افسریان با بیان اینکه راننده به دستور مأموران توجهی نکرد و از محل فرار کرد، ابراز داشت: با تعقیب و شلیک تیر مأموران، خودرو متوقف و راننده دستگیر شد که در بازرسی از این خودرو ۹ کیلو تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به عزم راسخ پلیس برای مقابله با سوداگران مرگ اشاره کرد و عنوان داشت: خودرو به پارکینگ منتقل شده و راننده به مرجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 4590266

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