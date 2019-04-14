به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «گیر پدرسون» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه امروز یکشنبه با «ولید المعلم» وزیر خارجه این کشور دیدار می‌کند.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص راهکارهای برون رفت از بحران کنونی سوریه بحث و تبادل نظر می‌کنند.

قرار است فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه همچنین با رئیس پارلمان این کشور دیدار و گفتگو کند.

گفتنی است، پدرسون شب گذشته به منظور بررسی راهکارهای حل و فصل بحران سوریه، وارد دمشق شد. سفر او به سوریه ۲ روز به طول می‌انجامد.