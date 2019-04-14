به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر غفاری در حاشیه بازدید از وضعیت شهرک شقایق فردیس که پیش از ظهر یکشنبه انجام شد، در جمع خبرنگاران حاضر شد و اظهار کرد: این شهرک با حدود ۹۰۰ واحد مسکونی در اواخر دهه هفتاد توسط یک شرکت انبوه‌ساز احداث‌شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت سازنده شهرک شقایق فردیس به تعهدات خود عمل‌نکرده و اکنون دارای شاکیان فراوانی است، تأکید کرد: با توجه به اینکه بیش از چهار هزار شهروند در این شهرک سکونت دارند، مدیریت شهری فردیس از ابتدای تأسیس تاکنون در راستای رفع مشکلات مناطقی همچون بلوار مارلیک، شهرک‌های ناز و شقایق تلاش کرده است.

شهردار فردیس بابیان اینکه شهرک شقایق مرز میان دو استان البرز و تهران است، تأکید کرد: با توجه به اینکه شهرک شقایق هنوز از شرکت شهرک ساز مربوطه تحویل گرفته نشده است، مدیریت شهری فردیس نمی‌تواند خدمات‌رسانی بیشتری به این شهرک داشته باشد اما بااین‌وجود در راستای بهبود وضعیت این شهرک تلاش می‌شود تا اهالی این محله نیز از امکانات شهری برخوردار باشند.

غفاری در بخش دیگری در پاسخ به مطالبه یکی از اهالی شهرک شقایق مبنی بر نبود مرکز خرید و بازار روز در این شهرک، خاطرنشان کرد: مدیریت شهری فردیس در حال مطالعه و بررسی برای احداث یک بازار روز با مشارکت بخش خصوصی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع با ۲۰ غرفه عرضه محصولات غذایی در این شهرک است تا با احداث و راه‌اندازی آن، اهالی این محله بتوانند مایحتاج خود را تهیه کنند.

به گفته وی، توافقاتی در این خصوص انجام‌شده و موضوع طی لایحه‌ای به شورای اسلامی شهر ارسال‌شده تا در صورت تصویب، بازارچه مذکور با همکاری بخش خصوصی احداث و راه‌اندازی شود.

شهردار فردیس در بخش دیگری از تهیه طرح خط پروژه‌ای برای تعریض معبر و پیاده راه حاشیه جاده ملارد تا شهرک شقایق موسوم به بلوار مارلیک خبر داد و اضافه کرد: این طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر فردیس تصویب‌شده و اکنون در کمیسیون ماده پنج استان البرز در حال بررسی است.

غفاری عنوان کرد: با تصویب این طرح در احداث پروژه‌های مختلف خدماتی و مسکونی شاهد پیشرفت در این محور خواهیم بود.