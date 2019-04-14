پیام مساعدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشههای هواشناسی نشان دهنده وزش باد شمال غربی طی امروز و فردا در سطح استان است که به موجب آن امروز سواحل جنوبی استان تا حدودی مواج خواهد بود.
وی اضافه کرد: همچنین طی امروز فردا در نواحی شرقی به خصوص ارتفاعات در ساعاتی از عصر و شب، رشد ابر و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعد و برق دور از انتظار نیست.
مساعدی بیان کرد: سامانهای که از دیروز در استان فعال بوده است بارش ۳۵ میلیمتری باران را در جم در پی داشته است و در برازجان ۲۱، کنگان ۱۶، دیر ۱۴، خورموج ۱۰.۵ و گناوه ۹ میلیمتر باران ثبت شده است.
وی ادامه داد: برای ساعات آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات وزش باد و صبح فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، طی ساعاتی از بعد از ظهر و شب در مناطق شرقی استان احتمال وقوع ناپایداریهای جوی خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۴ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی طی امروز ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر خواهد بود و از فردا در همه مناطق ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر است.
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