ملت عراق همچنان راه امام حسین(ع) را ادامه خواهند داد / برپایی سیستم فدرالی ضامن ثبات عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات عراق، "سید عبدالعزیز حکیم" در جریان مراسم گرامیداشت اربعین حسینی (ع) اظهار داشت : مردم عراق با حضور گسترده خود در مراسم اربعین امام حسین (ع) نشان دادند که بیم و نگرانی به خود راه نمی دهند و با تروریسم مقابله می کنند.

رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف عراق یکپارچه افزود: مردم عراق به راه خویش همچنان ادامه خواهند داد تا به طور کامل و نهایی تروریسم ریشه کن شود .



حکیم در اشاره به حضور میلیونی عراقی ها در مراسم اربعین سالار شهیدان جهان تاکید کرد : میلیون ها نفر از شهروندان با وجود اقدامات اخیر تروریست ها برای ترساندن مردم، به طور گسترده در این مراسم شرکت کرده و اعلام داشتند که از تهدیدات این ترویست ها هراسی به دل راه نمی دهند.

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق این حضور پرشور مردمی را نشانگر ایمان و عقیده مستحکم عراقی ها به راه خویش، واقعیت امروز عراق و هواداری آنان از اهل بیت (علیهم السلام) دانست و گفت : عراقی ها همچنان به حرکت در مسیر اصول و مبانی امام حسین (ع) که به یاری مظلومان شتافت و با ظالمان مقابله کرد، ادامه می دهند.

رئیس مجلس اعلاق انقلاب اسلامی عراق همچنین درسخنرانی خود در مراسم اربعین حسنی (ع) از اتحادیه عرب انتقاد کرد و برخی کشورهای عربی را مسئول کمک به تروریسم دانست.

حکیم با ابراز تاسف از اظهارات اخیر دبیرکل اتحادیه عرب، بر روند قانونی و دموکراتیک عراق تاکید کرد و خواستار اجرایی شدن صلاحیت های داده شده به استانها شد.

وی همچنین بر برقراری سیستم فدرالی در عراق براساس قانون اساسی این کشور و برپایی ایالت جنوب و میانه تاکید و این اقدام را ضمانت بزرگی برای ثبات عراق دانست.

دبیرکل اتحادیه عرب در نشست اخیر وزیران امور خارجه اتحادیه عرب خواستار صدور قطعنامه الزام آور شورای امنیت همراه با اصول و مبانی روشن برای پایان دادن به مشکلات طائفه ای در عراق شده بود.



وی اصولی شامل حفاظت از وحدت عراق و مخالفت با تقسیم آن، تقویت سیاست وفاق و آشتی ملی درعراق، دست کشیدن از هرگونه سیاستی که برپایه طایفه ای استوار است و صرف نظر کردن از هرگونه تدابیر تشدید کننده آن را برای گنجاندن در این قطعنامه پیشنهاد کرده بود.

موسی همچنین بازنگری در قانون اساسی عراق و تعدیل آن، اصل شهروندی به عنوان معیار تصدی مشاغل و مناصب بالا، انحلال همه شبه نظامیان، اجرای قانون درحق همگان و تدوین جدول زمان بدی شده برای خروج نیروهای بیگانه را از دیگر اصول و مبانی پیشنهادی خود برای قطعنامه شورای امنیت عنوان کرده بود.

حکیم همچنین در دیدار با "عقیل الخزعلی" استاندار کربلا و مسئولان امنیتی این استان بر ضرورت تلاش های گسترده برای حفظ امنیت زائران حسینی (ع) تاکید کرد.