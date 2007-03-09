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۱۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۷:۱۶

سید عبدالعزیز حکیم :

ملت عراق همچنان راه امام حسین(ع) را ادامه خواهند داد / برپایی سیستم فدرالی ضامن ثبات عراق است

ملت عراق همچنان راه امام حسین(ع) را ادامه خواهند داد / برپایی سیستم فدرالی ضامن ثبات عراق است

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق امروز با متهم کردن برخی کشورهای عربی به حمایت از تروریستها در عراق تاکید کرد که ملت عراق همچنان راه امام حسین (ع) را ادامه خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات عراق، "سید عبدالعزیز حکیم" در جریان مراسم گرامیداشت اربعین حسینی (ع) اظهار داشت : مردم عراق با حضور گسترده خود در مراسم اربعین امام حسین (ع) نشان دادند که بیم و نگرانی به خود راه نمی دهند و با تروریسم مقابله می کنند.

رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف عراق یکپارچه افزود: مردم عراق به راه خویش همچنان ادامه خواهند داد تا به طور کامل و نهایی تروریسم ریشه کن شود .

حکیم در اشاره به حضور میلیونی عراقی ها در مراسم اربعین سالار شهیدان جهان تاکید کرد : میلیون ها نفر از شهروندان با وجود اقدامات اخیر تروریست ها برای ترساندن مردم، به طور گسترده در این مراسم شرکت کرده و اعلام داشتند که از تهدیدات این ترویست ها هراسی به دل راه نمی دهند.

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق این حضور پرشور مردمی را نشانگر ایمان و عقیده مستحکم عراقی ها به راه خویش، واقعیت امروز عراق و هواداری آنان از اهل بیت (علیهم السلام) دانست و گفت : عراقی ها همچنان به حرکت در مسیر اصول و مبانی امام حسین (ع) که به یاری مظلومان شتافت و با ظالمان مقابله کرد، ادامه می دهند.

رئیس مجلس اعلاق انقلاب اسلامی عراق همچنین درسخنرانی خود در مراسم اربعین حسنی (ع) از اتحادیه عرب انتقاد کرد  و برخی کشورهای عربی را مسئول کمک به تروریسم دانست.

حکیم با ابراز تاسف از اظهارات اخیر دبیرکل اتحادیه عرب، بر روند قانونی و دموکراتیک عراق تاکید کرد و خواستار اجرایی شدن صلاحیت های داده شده به استانها شد.

وی همچنین بر برقراری سیستم فدرالی در عراق براساس قانون اساسی این کشور و برپایی ایالت جنوب و میانه تاکید و این اقدام را ضمانت بزرگی برای ثبات عراق دانست.

دبیرکل اتحادیه عرب در نشست اخیر وزیران امور خارجه اتحادیه عرب خواستار صدور قطعنامه الزام آور شورای امنیت همراه با اصول و مبانی روشن برای پایان دادن به مشکلات طائفه ای در عراق شده بود. 

وی اصولی شامل حفاظت از وحدت عراق و مخالفت با تقسیم آن، تقویت سیاست وفاق و آشتی ملی درعراق، دست کشیدن از هرگونه سیاستی که برپایه طایفه ای استوار است و صرف نظر کردن از هرگونه تدابیر تشدید کننده آن را برای گنجاندن در این قطعنامه پیشنهاد کرده بود.

موسی همچنین بازنگری در قانون اساسی عراق و تعدیل آن، اصل شهروندی به عنوان معیار تصدی مشاغل و مناصب بالا، انحلال همه شبه نظامیان، اجرای قانون درحق همگان و تدوین جدول زمان بدی شده برای خروج نیروهای بیگانه را از دیگر اصول و مبانی پیشنهادی خود برای قطعنامه شورای امنیت عنوان کرده بود.

حکیم همچنین در دیدار با "عقیل الخزعلی" استاندار کربلا و مسئولان امنیتی این استان بر ضرورت تلاش های گسترده برای حفظ امنیت زائران حسینی (ع) تاکید کرد.

کد مطلب 459039

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