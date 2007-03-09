آمریکا در موقعیت حمله به ایران قرار ندارد / گفتگوی سازنده بهترین راه برای حل مشکلات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز از مسکو، محمد سعیدی گفت : آمریکا توان اقدام نظامی علیه ایران را ندارد ، زیرا نیروهای این کشور در عراق و افغانستان درگیر هستند.

وی که با شبکه تلویزیون دولتی وستی 24 گفتگو می کرد؛ همچنین اخبار مربوط به تهاجم آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران برای توقف فعالیت های هسته ای را نادرست خواند و افزود: ما بر این باوریم که آمریکا باید مشکلات را در عراق و افغانستان حل کند آن وقت به حل مسائل دیگر اقدام نماید.

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدام احتمالی آمریکا علیه ایران گفت: ایران خود را برای مقابله با چند گزینه آماده کرده است و آماده برخورد با هر شرایطی است.

اما در عین حال این مقام ایرانی تاکید کرد : ما بر اساس حقوق و تعهداتمان، گفتگوی سازنده و مثبت را بهترین راه برای حل مسائل می دانیم.

معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی ایران از روز چهارشنبه در راس هیئتی برای گفتگو با "سرگئی شماتکو" رئیس شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر در مسکو به سر می برد تا مسائل مورد اختلاف مربوط به پرداخت های ایران به این شرکت روسی را مورد بحث و بررسی قرار دهد که بر اساس آخرین خبرها، این مذاکرات به نتیجه ای مشخصی منجر نشده است.