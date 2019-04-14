۳۵۰ میلیون تومان به تجلیل از قهرمانان و مدال آوران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهران سرپرست صبح یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: تلاش بر این است که تا پایان نیمه دوم سال ۹۸ در هر شهرستان یک سازمان مردم نهاد جوان فعال راه‌اندازی شود چرا که این سازمان‌های مردم نهاد هسته فعال اجتماعی هستند.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی بیان کرد: شرایط فعلی جامعه نیز نشان می‌دهد که سازمان‌های مردم نهاد در موارد اضطراری چون سیل و زلزله چگونه همراه و همدل با نهادهای دولتی در کاهش آلام مردم گام برمی‌دارند.

سرپرست با اشاره به اینکه خراسان‌جنوبی میزبانی بسیاری از همایش‌ها و سیمنارها را برعهده دارد، ادامه داد: نگاهمان به این میزبانی‌ها را باید به سمت یک نگاه مثبت تغییر دهیم چون هم زمینه‌ساز معرفی خراسان‌جنوبی و هم رونق اقتصاد استان است.

وی با درخواست از رسانه‌ها در زمینه ترویج فرهنگ مشارکت‌های مردمی افزود: یکی از برنامه‌ریزی ها برگزاری یک گلریزان بزرگ برای کمک به سیل زدگان است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی گفت: در ۲۹ اردیبهشت ماه طی مراسمی با حضور مسئولین از ورزشکاران موفق، قهرمانان و مدال‌آوران رشته‌های ورزشی تجلیل می‌شود.

سرپرست اظهار کرد: سال گذشته برای برنامه تجلیل از قهرمانان و مدال آوران خراسان‌جنوبی بالغ بر ۷۵ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفتیم که این اعتبار برای سال جاری ۳۵۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به ضرورت جدی‌تر شدن بحث ستاد ساماندهی امور جوانان در خراسان‌جنوبی اظهار کرد: البته در زمینه کمیته‌های تخصصی در شهرستان‌های استان رشد بسیار خوبی داشتیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان‌جنوبی با تبیین طرح شتاب‌دهی به شبکه‌سازی صنایع دستی سوغات خراسان‌جنوبی بیان کرد: برای اجرای این طرح ۴۰۰ میلیون تومان برآورده شده است که تا کنون ۱۵۰ میلیون تومان به آن اختصاص یافته است.

سرپرست یادآور شد: هدف این طرح شتاب دهی به تولید و فروش صنایع دستی خراسان‌جنوبی است.