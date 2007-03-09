تبادل آتش در مرزهای ایران و افغانستان دو کشته به جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "غلام داستاغیر آزاد" حاکم ولایت هرات در گفتگو با این رسانه غربی ادعا کرد: تبادل آتش به مدت 20 دقیقه بعد از عبور گروهی از نیروهای پلیس ایران از مرز و بی توجهی به هشدارها صورت گرفت.



وی مدعی شد : شماری از نیروهای پلیس ایران به مسافت 200 متر از مرز عبور کردند و بعد از درگیری مسلحانه 20 دقیقه ای ناشی از تجاوز پلیس ایران به خاک افغانستان، یک پلیس افغان و یک پلیس ایرانی کشته شدند.

داستاغیر آزاد ادعا کرد: آنها به هشدارهای پلیس افغانستان بی توجهی کردند و این اولین باری نیست که پلیس ایران به طور غیر قانونی به داخل خاک افغانستان می آید.

حاکم ولایت هرات گفت: هنوز علتی که سبب شد پلیس ایران از مرز واقع در منطقه ای صحرایی و دور افتاده و فاقد حفاظت لازم عبور کند، مشخص نشده است.

برپایه این گزارش، بخش اعظم تجارت مواد مخدر از طریق مرزهای غربی و جنوبی بین افغانستان با پاکستان و ایران صورت

می گیرد.



آزاد گفت : چه بسا آنها اطلاعات جمع آوری می کردند یا درتلاش برای مقابله با عملیات قاچاق مواد مخدر بودند و چه بسا عملیات عمدی و حساب شده نبود.

وی افزود: هئیتی را برای روشن شدن علت واقعی و شرایط این حادثه به منطقه اعزام کرده ایم.