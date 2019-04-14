پروازهای فرودگاه زنجان به دلیل انجام«چک سنگین پروازی»تعطیل شد

محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بنا به اعلام شرکت هواپیمایی، به دلیل چک سنگین پروازی هواپیماهای این شرکت، دو تا سه ماه خدمات پروازی به فرودگاه زنجان ارائه نمی‌دهد، افزود: بنا به قول شرکت هواپیمایی بعد از طی مراحل چک سنگین پروازی، این شرکت خدمات پروازی را به فرودگاه زنجان ارائه خواهد داد.

وی ادامه داد: خدمات پروازی شرکت هواپیمایی به فرودگاه زنجان دستوری و بنا به دستور وزیر راه و شهرسازی و به‌صورت برنامه انجام می‌شود و با خدمات پروازی که در گذشته به‌صورت چارتری بود، تفاوت دارد.

قاسمی با بیان اینکه مردم استقبال خوبی از پروازهای فرودگاه زنجان دارند، ادامه داد: طی سه ماه اخیر همه پروازها از فرودگاه زنجان با ظرفیت کامل انجام شد.

مدیر فرودگاه زنجان در ادامه با بیان اینکه با توجه به در پیش رو بودن ماه مبارک رمضان، پیش‌بینی کاهش در تعداد مسافران وجود دارد، یادآور شد: شرکت هواپیمایی با توجه به نبود مسافر در مقطع فعلی و نیز ماه مبارک رمضان برای جلوگیری از ضرر و زیان شدید، اقدام به متوقف کردن پروازها تا سه ماه آینده کرده است.

قاسمی با بیان اینکه در تلاش هستیم پروازها از فرودگاه زنجان در آینده نزدیک از سر گرفته شود، تصریح کرد: استاندار زنجان نیز در حال رایزنی با وزیر راه و شهرسازی و رئیس هواپیمایی کشوری بوده و در این راستا مکاتباتی برای از سرگیری پروازها از فرودگاه زنجان صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همه تلاش مدیران ارشد استان و نیز نمایندگان مردم استان در خانه ملت، از سرگیری مجدد پروازها از فرودگاه زنجان است.