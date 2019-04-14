فعالیت ۱۶ موکب از کاشان و آران و بیدگل در مناطق سیل زده کشور

رضا کاظمی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به دستور فرمانده قدس سپاه پاسداران به ستاد بازسازی عتبات عالیات مبنی بر اعزام موکب‌های اربعین به مناطق سیل زده کشور اظهار داشت: این دستور در کل کشور اجرایی شد به نحوی که با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ۱۶ موکب از این دو شهرستان در امور سیل فعال هستند به نحوی که تنها یکی از این موکب‌ها ۲۰۰ میلیون تومان اقلام موردنیاز را به مناطق سیل زده کشور فرستاده است.

وی با بیان اینکه علاوه بر موکب‌ها دو میلیارد تومان اقلام مورد نیاز همچون فرش و غیره به مناطق سیل زده ارسال شده است، ابراز داشت: پیش بینی می‌شود پس از لایروبی و رفع آب گرفتگی در منازل و معابر مناطق سیل زده کشور نیاز به کالاهای اساسی شدت می‌گیرد و بر همین اساس تصمیم داریم ۲۰ هزار متر فرش به ارزش ۲۰ میلیارد تومان از طریق کمک‌های مردمی تهیه و به مناطق سیل زده کشور ارسال شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کاشان با بیان اینکه شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مواقع جنگ، پشتیبانی، سیل و زلزله با یکدیگر هماهنگ هستند، بیان داشت: تاکنون قریب به دو میلیارد تومان کمک‌های مردمی که از طریق سپاه، کمیته امداد و هلال احمر جمع‌آوری شده به مناطق سیل زده کشور ارسال شده است و برخی از موکب‌های کاشانی نیز به صورت خودجوش نسبت به جمع‌آوری کمک‌های مردمی اقدام و پس از آن برای فعالیت به مناطق سیل زده کشور اعزام شد.