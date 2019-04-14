  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ۱۵:۲۲

مسعود فراستی به «بدون توقف» می‌آید

مسعود فراستی به «بدون توقف» می‌آید

مسعود فراستی با بحث سلبریتی‌ها به «بدون توقف» می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت نود و هشت از برنامه تلویزیونی «بدون توقف» با حضور مسعود فراستی منتقد سینما از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه چالشی ترکیبی «بدون توقف» حوالی ساعت ۲۰ و پیش از پخش سریال شبکه سه پخش می‌شود و این بار با حضور مسعود فراستی به موضوع سلبریتی‌ها می‌پردازد.

«بدون توقف» به تهیه‌کنندگی رضا غلامحسین‌نژاد و کارگردانی رحیم صادقپور، کاری از خانه تولیدات جوان صدا و سیما است و به صورت روزانه روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از آنتن شبکه سه مهمان خانه‌ها می‌شود.

کد مطلب 4590618
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه