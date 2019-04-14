به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، قسمت نود و هشت از برنامه تلویزیونی «بدون توقف» با حضور مسعود فراستی منتقد سینما از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد.

برنامه چالشی ترکیبی «بدون توقف» حوالی ساعت ۲۰ و پیش از پخش سریال شبکه سه پخش می‌شود و این بار با حضور مسعود فراستی به موضوع سلبریتی‌ها می‌پردازد.

«بدون توقف» به تهیه‌کنندگی رضا غلامحسین‌نژاد و کارگردانی رحیم صادقپور، کاری از خانه تولیدات جوان صدا و سیما است و به صورت روزانه روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته از آنتن شبکه سه مهمان خانه‌ها می‌شود.