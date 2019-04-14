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۲۵ فروردین ۱۳۹۸، ۱۶:۵۴

نماینده فرمانداران استان تهران در خوزستان:

اقلام ارسالی استان تهران به دشت آزادگان باید هدفمند توزیع شوند

اقلام ارسالی استان تهران به دشت آزادگان باید هدفمند توزیع شوند

ملارد- نماینده فرمانداران استان تهران در خوزستان گفت: اقلام ارسالی استان تهران به دشت آزادگان باید هدفمند توزیع شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین توکلی کجانی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان تهران در دشت آزادگان طی سخنانی اظهار داشت: در مدیریت بحران شهرستان آزادگان شاهد یک وحدت رویه بین شهرداری و استانداری تهران شاهد بودیم که شایسته تقدیر است.

توکلی کجانی افزود: به نظر می‌رسد که مدیریت شهرستان دشت آزادگان پای کار نیستند و برنامه مشخصی برای مدیریت بحران ندارند.

فرماندار ملارد گفت: دستگاه‌های متولی خدمات رسان نظیر آب و برق استان خوزستان باید برای ارائه خدمات به روستاهای محصور در آب در منطقه حضور داشته باشند

وی با بیان اینکه توزیع اقلام امدادی باید منسجم و در عین حال از طریق هلال احمر استان تهران صورت بگیرد اظهار داشت: اقلام ارسالی از تهران باید ساماندهی و هدفمند توزیع شوند و دهیاران روستاهای شهرستان دشت آزادگان باید با برنامه اقدام به توزیع این اقلام کنند.

کد مطلب 4590732

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