واکنش اتحادیه عرب به سخنان رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد بن حلی" معاون دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با شبکه تلویزیونی "الحره" از اظهارات رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق ابراز شگفتی کرد.

بن حلی در این گفتگو بر حمایت اتحادیه عرب از ملت عراق تاکید و ابراز تردید درقبال مواضع این اتحادیه را رد کرد و گفت: اتحادیه عرب به حکیم به عنوان رهبری سیاسی ارج می نهد و فهرست ائتلاف عراق یکپارچه (به ریاست حکیم) درباره گفته های اخیر "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب درباره اوضاع عراق، دچار سوء تفاهم شده است.

رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق امروز از گفته های دبیرکل اتحادیه عرب درباره عراق انتقاد کرد و برخی کشورهای عربی را بدون ذکر نامی از آنها، مسئول کمک به تروریسم در عراق دانست.

حکیم همچنین در جمع میلیون ها زائر شیعه در مراسم گرامیداشت اربعین حسینی (ع) طرف های منطقه ای و بین المللی را از تحمیل اهداف مغایر با منافع ملی عراق برحذر داشت.

دبیرکل اتحادیه عرب در نشست اخیر وزیران امور خارجه اتحادیه عرب خواستار صدور قطعنامه الزام آور شورای امنیت همراه با اصول و مبانی روشن برای پایان دادن به مشکلات طائفه ای در عراق شده بود.

عمرو موسی همچنین بازنگری در قانون اساسی عراق و تعدیل آن، اصل شهروندی به عنوان معیار تصدی مشاغل و مناصب بالا، انحلال همه شبه نظامیان، اجرای قانون درحق همگان و تدوین جدول زمان بدی شده برای خروج نیروهای بیگانه را از دیگر اصول و مبانی پیشنهادی خود برای قطعنامه شورای امنیت عنوان کرده بود.



از سوی دیگر، "صالح المطلق" رئیس فراکسیون گفتگوی ملی در مجلس نمایندگان عراق(وابسته به اقلیت ) در گفتگو با شبکه تلویزیونی الحره از حکیم انتقاد کرد و مدعی شد: ائتلاف عراق یکپارچه خواهان قبضه قدرت است و این ائتلاف بار دیگر بر تار طایفه ای در عراق بعد از از دست دادن مقبولیت مردمی خود می زند.