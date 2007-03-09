تلاش شرکت های هسته ای آمریکا برای نفوذ در بازار هند

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس با بیان این مطلب در گزارشی نوشت : در پی توافق واشنگتن و دهلی برای صادرات فناوری هسته ای صلح آمیز به هند، نمایندگان مهمترین شرکت های هسته ای آمریکا به هند آمده اند، تا فرصت های تجاری را در بازار هسته ای این کشور از آن خود کنند.

هند که از دهه هفتاد و پس از اولین آزمایش اتمی خود از سوی آمریکا مورد تحریم بود؛ در سال گذشته میلادی همکاری اتمی خود را به سبب لابی گری شرکت هایی مانند وستینگهاوس که سازنده نیروگاههای هسته ای هستند، با آمریکا آغاز کرد.

در پی این ماجرا "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو توافقی را با " مانموهان سینگ " نخست وزیر هند صورت داد و بر اساس این توافق که پایه های آن در 18 ژوئیه سال 2005 (27 تیر 1384) صورت گرفت؛ آمریکا متعهد شد تا به هند تکنولوژی هسته ای صلح آمیز بدهد.

به نوشته آسوشیتدپرس، نمایندگانی از شرکت های بزرگ همچون جنرال الکتریک و وستینگهاووس روز پنجشنبه(17 اسفند) با نمایندگان شرکت های خصوصی هند مانند "ریلاینس" و "لارسن و توربو" دیدار کردند.

"تیموتی ریچارد" مدیر سیاست بین المللی انرژی و سرپرست نمایندگان شرکت های آمریکا گفت: مدیران آمریکایی در پی حوزه هایی هستند که ما می توانیم در آنها همکاری داشته باشیم.

وی نشست با مدیران هندی را مثبت ارزیابی کرد و بدون اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهد، گفت که به زعم مدیران آمریکایی، توانایی های قابل دسترسی در هند برای همکاری وجود دارد.