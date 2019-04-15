پمپئو همزمان ونزوئلا، روسیه و کوبا را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا مدعی است که این کشور از همه ابزارهای سیاسی و اقتصادی موجود استفاده خواهد کرد تا به زعم خود نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا را وادار به مسئولیت‌پذیری در قبال بحران کشورش کند!

پمپئو در این باره مدعی شد: با توسل به تحریم، لغو روادید و دیگر ابزارها، آنها را به مسئولیت‌پذیری در قبال فساد و سرکوب دموکراسی وادار خواهیم کرد.

اما وزیر خارجه آمریکا به این مقدار اکتفا نکرد و به تهدید کوبا و روسیه نیز روی آورد.

وی در این باره مدعی شد: کوبایی‌ها نیز باید بفهمند که حمایت از مادورو بهایی دارد و با روس‌ها نیز به همین منوال برخورد می‌کنیم.

اظهارات پمپئو در حالی مطرح شد که جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز مدعی شده در روز چهارشنبه در جمع پناهجویان کوبایی ساکن میامی، درباره اقدامات آتی واشنگتن علیه کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه صحبت خواهد کرد.

این در حالی است که منتقدان درباره فشار تحریم‌ها بر مردم عادی ونزوئلا هشدار داده‌اند.

گفتنی است از روز ۳ بهمن ۹۷، خوان گوایدو رئیس کنگره ملی ونزوئلا، با برخورداری از حمایت آمریکا، مشروعیت مادورو را زیر سوال برد و عنوان ریاست‌جمهوری را از وی غصب کرد.