به گزارش خبرگزاری مهر، در ماده واحده نحوه برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در مناطق سیلزده مصوب نوزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش، آمده است:
۱- امتحان نهایی دانشآموزان دوره متوسطه (دوره دوم متوسطه / نیمسالی واحدی) و پیشدانشگاهی بر اساس زمان اعلامی مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی در خرداد برگزار شود.
۲- برای دانش آموزان مشمول امتحان نهایی، علاوه بر نوبتهای خرداد و شهریور، یک نوبت امتحان دیگر در تیر یا مرداد برگزار شود.
۳- ارزشیابی پایانی داخلی تمام پایهها و دورههای تحصیلی باید با تشخیص ستاد امتحانات ادارات کل آموزش و پرورش استان، ترجیحاً با تأخیر و در بازه زمانی مناسب برگزار شود.
۴- در امتحانات پایانی داخلی و هماهنگ، سوالات امتحانی صرفاً از محتوای دروس تدریس شده طراحی و ارزشیابی به عمل میآید.
۵- نمرات قبولی مأخوذه دانشآموزان این مناطق در تمامی نوبتهای امتحانی پس از خرداد، در ستون خرداد درج و اعلام نتیجه میشود.
۶- امتحانات پایانی هماهنگ کشوری و استانی به صورت هماهنگ منطقهای برگزار میشود.
۷- شیوهنامه اجرایی این مصوبه، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده واحده نحوه برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در مناطق سیلزده در نوزدهمین جلسه کمیسیون معین شورایعالی آموزش و پرورش در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ به تصویب رسید.
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