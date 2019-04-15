تولید محوری در اولویت برنامه های حوزه هنری کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی یکشنبه شب در مراسم اختتامیه دهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره که به صورت استانی برگزار شد، اظهار داشت: تلاش برای تولید محوری و توجه به موضوع کتاب به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیتهای فرهنگی و هنری در دستور کار حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان قرار دارد.
وی با تأکید بر لزوم توجه به مسئله تولید به عنوان یکی از نیازهای اصلی در حوزه فرهنگ و هنر، افزود: تفاوت حوزه هنری با سایر نهادهای متولی در بخش فرهنگ تولید محور بودن است و به همین دلیل این مهم در سال ۱۳۹۸ به عنوان یک راهبرد اصلی دنبال و پیگیری میشود.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان به اهمیت برگزاری جشنواره شعر و داستان جوان سوره اشاره کرد و ادامه داد: این جشنواره در حالی به اتمام این دوره خود رسیده که در طول این یک دهه خدمات خوبی در راستای شناسایی چهرهها و استعدادهای جوان به حوزه فرهنگ و هنر به ویژه ادبیات کردی و فارسی داشته است.
مرادی به اهمیت اضافه کردن بخش شعر و داستان کردی به این جشنواره اشاره کرد و یادآور شد: در راستای توجه بیشتر به زبان و ادبیات کردی از سه سال قبل بخش داستان کردی به صورت منطقهای به این جشنواره اضافه شده است.
وی به موضوع تجلیل و بزرگداشت چهرهها و شخصیتهای برجسته ادبیات استان کردستان در جریان برگزاری این جشنواره نیز اشاره کرد و افزود: هر ساله جشنواره شعر و داستان جوان سوره به نام یکی از چهرههای برتر ادبیات استان کردستان نامگذاری میشود.
رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان در پایان سخنان خود گفت: در سال جاری این جشنواره با عنوان بزرگداشت استاد عبدالغفار وارستگان نامگذاری شده است و خیلی خوشحالیم که در مراسم اختتامیه این جشنواره در خدمت خانواده آن مرحوم هستیم.
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