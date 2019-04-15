فولکس واگن شاسی بلند برقی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، لاین خودروهای الکتریکی فولکس واگن در حال گسترش است و اکنون یک خودروی شاسی بلند ( SUV ) برای علاقمندان رونمایی کرده است.

این شرکت از طرح اولیه ID Roomzz رونمایی کرده که تولید آن از ۲۰۲۱ میلادی آغاز می‌شود. ID Roomzz شبیه خودروی کوچک‌تر Crozz است و دو موتور قدرتی ۳۰۱ اسب بخاری دارد.

خودرو مجهز به یک باتری ۸۲ کیلووات ساعتی است. همچنین خودرو می‌تواند در ۶.۶ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برساند.

فضای داخلی خودرو نیز با توجه به فناوری‌های خودروی خودران طراحی شده است. طرح اولیه ID Roomzz مجهز به سطح چهارم فناوری‌های خودران (یک خودروی کاملاً خودران در بیشتر شرایط) است. صندلی‌های آن نیز ۲۵ درجه می‌چرخند تا یک فضای استراحت بسازند.

همچنین داشبورد معمولی در این خودرو حذف شده و یک پنل تمام شیشه‌ای با نمایشگر اطلاعات عظیم در داخل آن دیده می‌شود. مواد به کار رفته در فضای داخلی این خودرو نیز عجیب هستند. روکش صندلی‌ها از Apple Skin خواهد بود که یک محصول جدید است و از مواد تجدیدپذیر خام تهیه می‌شود. همچنین در داخل خودرو از CleanAir نیز استفاده می‌شود که یک سیستم فیلتر فعال است و از پاکیزگی هوای داخل خودرو اطمینان حاصل می‌کند.

تاکنون فولکس واگن تعهد کرده خودرو ID Roomzz را در چین رونمایی کند.