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۱۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۰۱

دولت مالزی به کمک فوتبال این کشور می آید

فدراسیون فوتبال مالزی و وزارت جوانان و ورزش این کشور همکاری تازه ای شروع کردند تا به فوتبال در مالزی رونق تازه ای بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، به این ترتیب فوتبال در مرکز توجه قرار می گیرد و بودجه خاصی به آن اختصاص داده می شود. در ابتدا قرار است سمیناری با حضور 120 مربی فوتبال در مالزی برگزار شود.

" آزالینا داتو عثمان وزیر ورزش و جوانان مالزی در این خصوص گفت: " این برنامه جدید زمانبندی طولانی دارد و از طرف دولت کاملاً حمایت می شود. ما دیگر نمی توانیم در سیستم قدیمی اداره فوتبال خود باقی بمانیم و هرگونه همکاری و پروژه تازه ای باید هوشمند و با قابلیت بالا باشد".

تنگکو عبدالله ایبنی سلطان احمد شاه معاون رئیس فدراسیون فوتبال مالزی گفت : " ما ساختار تازه ای بوجود می آوریم و سطح بازیهای فوتبال را بالاتر خواهیم برد".

 

کد مطلب 459117

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