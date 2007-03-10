دولت مالزی به کمک فوتبال این کشور می آید

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، به این ترتیب فوتبال در مرکز توجه قرار می گیرد و بودجه خاصی به آن اختصاص داده می شود. در ابتدا قرار است سمیناری با حضور 120 مربی فوتبال در مالزی برگزار شود.

" آزالینا داتو عثمان وزیر ورزش و جوانان مالزی در این خصوص گفت: " این برنامه جدید زمانبندی طولانی دارد و از طرف دولت کاملاً حمایت می شود. ما دیگر نمی توانیم در سیستم قدیمی اداره فوتبال خود باقی بمانیم و هرگونه همکاری و پروژه تازه ای باید هوشمند و با قابلیت بالا باشد".

تنگکو عبدالله ایبنی سلطان احمد شاه معاون رئیس فدراسیون فوتبال مالزی گفت : " ما ساختار تازه ای بوجود می آوریم و سطح بازیهای فوتبال را بالاتر خواهیم برد".