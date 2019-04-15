کشف بیش از ۳ تن مرغ فاقد مجوز در شهرستان آستارا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نمازی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران ایست بازرسی سه راهی قلعه آستارا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت ایسوزو و یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شده و این خودروها را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودروهای مذکور یک هزار و ۵۱۰ قطعه مرغ فاقد مجوز به وزن ۳ تن کشف و ضبط شد، افزود: کارشناسان ارزش این مقدار مرغ فاقد مجوز را بیش از ۳۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

وی ادامه داد: در این راستا متهمان ۳۵ و ۴۲ ساله دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی آستارا از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

نمازی با اشاره به اینکه امنیت مردم خط قرمز ما است و نیروی انتظامی تا پای جان برای حفظ امنیت، آرامش و آسایش مردم ایستاده و جانفشانی می‌کند، گفت: نیروهای انتظامی با صبر و بردباری و تلاش شبانه روزی خدمات ارزنده‌ای را به جامعه ارائه می‌دهند.

فرمانده انتظامی آستارا تصریح کرد: ارتقای امنیت و آرامش مردم همواره یکی از اهداف مهم نیروی انتظامی بوده است.