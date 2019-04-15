به گزارش خبرگزاری مهر، محموله کمک‌های غیر نقدی مؤسسه غیر انتفاعی محب صبح امروز با حضور رئیس جمعیت هلال احمر، به این نهاد تحویل داده شد. این محموله که یک‌هزار و ۲۰۰ کارتن شامل پتوی تک‌نفره (۲ عدد)، سرویس ملامین و استیل قاشق و چنگال ۶ نفره، پک لباس زیر زنانه و مردانه، مسواک و خمیردندان برای ۴ نفر، دستکش کار ۲ عدد، چکمه ۲ عدد، مواد شوینده بوده که به همراه یک تخته گلیم فرش ۶ متری برای هر خانوار در نظر گرفته شده است.

علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر در مراسم تحویل این محموله گفت: باید تقدیر کرد از کارکنان و کادر درمانی شامل ۴۰۰ تن در گروه پزشکی و ۲ هزار کادر پرستاری و پیراپزشکی نوع دوست محب که با اختصاص مبالغی و تهیه این بسته‌های اهدایی، حرکت بزرگی را در زمینه کمک به همنوعان سیل زده خود رقم زدند و یک‌هزار ۲۰۰ بسته به همراه پتو و فرش ۶ متری را به سیل زدگان اهدا کردند.

وی با اشاره به اینکه چنین کمک‌هایی گوشه‌ای از همدلی و همراهی مردم نیکوکار کشورمان با سیل زدگان است، عنوان کرد: ضمن تشکر از تمامی مردم نوع دوست ایران اسلامی از آنها می‌خواهیم تا همچنان به فکر مردم سیل زده باشند چراکه وسعت آسیب دیدگی مناطق سیل زده بسیار زیاد است و مردم برای بهبود شرایط زندگی خود همچنان نیاز به یاری و همراهی همنوعان خود دارند.

مسعود اعتمادیان، رئیس مؤسسه غیرانتفاعی محب هم در این مراسم گفت: با شروع سال جدید و ارائه پیشنهاد اختصاص مبلغی از حقوق کارکنان برای کمک به سیل زدگان، تمامی پرسنل با این حرکت انسان دوستانه موافقت کامل داشتند، اظهار کرد: بر این اساس یک هزار و ۲۰۰ بسته بهداشتی و زیستی به همراه ۱۲۰۰ تخته فرش ۶ متری و پتو برای سیل زدگان تهیه شد و مقرر شده است تا در مرحله دوم کمک‌ها نیز ۸۰۰ بسته دیگر اهدا شود.

وی افزود: این کمک‌ها از سوی کارکنان خدوم بیمارستان‌های محب ایرانیان، محب سلامت پارس، محب مهر، بیمارستان هاشمی‌نژاد، محب کوثر، محب کاشان، محب گردشگری سلامت و محب سفره سلامت برای مردم سیل زده اهدا می‌شود و امیدواریم تا بتوانیم به این کمک‌ها ادامه دهیم.

بر اساس این گزارش هماهنگی‌ها برای تحویل این محموله با همکاری جمعیت هلال احمر استان تهران انجام شده است.