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۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ۱۴:۴۴

با حضور رئیس جمعیت هلال احمر انجام شد؛

اعطای یک هزار و ۲۰۰ بسته اهدایی یک موسسه غیر انتفاعی به سیل‌زدگان

اعطای یک هزار و ۲۰۰ بسته اهدایی یک موسسه غیر انتفاعی به سیل‌زدگان

محموله کمک‌های غیرنقدی یک موسسه غیرانتفاعی برای مردم سیل‌زده کشور به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان صبح امروز تحویل هلال‌احمر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محموله کمک‌های غیر نقدی مؤسسه غیر انتفاعی محب صبح امروز با حضور رئیس جمعیت هلال احمر، به این نهاد تحویل داده شد. این محموله که یک‌هزار و ۲۰۰ کارتن شامل پتوی تک‌نفره (۲ عدد)، سرویس ملامین و استیل قاشق و چنگال ۶ نفره، پک لباس زیر زنانه و مردانه، مسواک و خمیردندان برای ۴ نفر، دستکش کار ۲ عدد، چکمه ۲ عدد، مواد شوینده بوده که به همراه یک تخته گلیم فرش ۶ متری برای هر خانوار در نظر گرفته شده است.

علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر در مراسم تحویل این محموله گفت: باید تقدیر کرد از کارکنان و کادر درمانی شامل ۴۰۰ تن در گروه پزشکی و ۲ هزار کادر پرستاری و پیراپزشکی نوع دوست محب که با اختصاص مبالغی و تهیه این بسته‌های اهدایی، حرکت بزرگی را در زمینه کمک به همنوعان سیل زده خود رقم زدند و یک‌هزار ۲۰۰ بسته به همراه پتو و فرش ۶ متری را به سیل زدگان اهدا کردند.

وی با اشاره به اینکه چنین کمک‌هایی گوشه‌ای از همدلی و همراهی مردم نیکوکار کشورمان با سیل زدگان است، عنوان کرد: ضمن تشکر از تمامی مردم نوع دوست ایران اسلامی از آنها می‌خواهیم تا همچنان به فکر مردم سیل زده باشند چراکه وسعت آسیب دیدگی مناطق سیل زده بسیار زیاد است و مردم برای بهبود شرایط زندگی خود همچنان نیاز به یاری و همراهی همنوعان خود دارند.

مسعود اعتمادیان، رئیس مؤسسه غیرانتفاعی محب هم در این مراسم گفت: با شروع سال جدید و ارائه پیشنهاد اختصاص مبلغی از حقوق کارکنان برای کمک به سیل زدگان، تمامی پرسنل با این حرکت انسان دوستانه موافقت کامل داشتند، اظهار کرد: بر این اساس یک هزار و ۲۰۰ بسته بهداشتی و زیستی به همراه ۱۲۰۰ تخته فرش ۶ متری و پتو برای سیل زدگان تهیه شد و مقرر شده است تا در مرحله دوم کمک‌ها نیز ۸۰۰ بسته دیگر اهدا شود.

وی افزود: این کمک‌ها از سوی کارکنان خدوم بیمارستان‌های محب ایرانیان، محب سلامت پارس، محب مهر، بیمارستان هاشمی‌نژاد، محب کوثر، محب کاشان، محب گردشگری سلامت و محب سفره سلامت برای مردم سیل زده اهدا می‌شود و امیدواریم تا بتوانیم به این کمک‌ها ادامه دهیم.

بر اساس این گزارش هماهنگی‌ها برای تحویل این محموله با همکاری جمعیت هلال احمر استان تهران انجام شده است.

کد مطلب 4591545
ساناز باقری راد

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