سینمای کودک نیازمند پشتیبانی همه جانبه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، اعضای شورای مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان با حضور در بنیاد سینمایی فارابی با علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و حبیب ایل‌بیگی قائم مقام این بنیاد دیدار و گفتگو کردند.

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد با حضور در جلسه با تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به فعالیت‌های انجام شده توسط بنیاد فارابی برای رشد احیا و گسترش سینمای کودک عنوان کرد: راه‌اندازی سایت سینما قصه، تفاهم‌نامه مرکز شتاب دهی سینمای ایران، راه اندازی شورای تخصصی فیلمنامه کودک و… از جمله اقداماتی بوده که فارابی در این راستا به سرانجام رسانده است.

وی همچنین از آمادگی بنیاد سینمایی فارابی برای همراهی بیش از پیش با مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان به منظور پیشبرد اهداف و برنامه‌های این مرکز خبر داد.

در ادامه حبیب ایل‌بیگی قائم مقام بنیاد با تبریک به اعضای شورای مرکزی توسعه سینمای کودک و نوجوان اظهار امیدواری کرد سینمای کودک بتواند به جایگاه شایسته خودش دست پیدا کند و مرکز توسعه نیز پیگیر مطالبات سینمای کودک و نوجوان از نهادهای مرتبط باشد.

وی گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل فی‌مابین بتوانیم گام‌های مفیدی را برای سینمای کودک برداریم.

در ادامه پوران درخشنده رییس مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان عنوان کرد: همواره فکر می‌کردم جایگاه سینمای کودک در سینمای ایران کجاست؛ وقتی بنیاد سینمایی فارابی را برای احیای سینمای کودک مصمم دیدم تصمیم گرفتم با حضورم به سینمای کودک کمک کنم.

وی یادآور شد: احساس می‌کنم باید حرکتی قوی و پشتیبانی همه جانبه درباره سینمای کودک به شکل مستمر شکل بگیرد تا بتوانیم در این زمینه موفق شویم. در همین راستا باید مساله مهم اکران و تثبیت آن برای سینمای کودک بسیار جدی گرفته شود و از همین رو احتیاج به همراهی همه جانبه بخش دولتی داریم.

همچنین وحید نیکخواه آزاد کارگردان سینمای کودک نیز در این نشست عنوان کرد: اگر حمایت‌ها و پیگیری‌های فارابی در زمینه سینمای کودک نبود بدون تردید در همین نقطه فعلی نیز نمی‌بودیم. به نظرم بهتر است جایگاه‌های طرفین نزد یکدیگر تبیین شود و نحوه فعالیت‌ها و شرح وظایف را مشخص کنیم.

وی یادآور شد: باید به تصویر درستی از سینمای کودک برسیم و بفهمیم سینمای کودک اکنون در چه جایگاه و رتبه‌ای در سینمای ایران قرار دارد؟ مناسبات تولید و پخش کجاست؟ پیشنهاد می‌کنم به تعریف سیاست و سیاستگذاری مشخصی در حوزه سینمای کودک برسیم و از جنبه‌های مختلف آن را مورد آسیب‌شناسی قرار دهیم.

این کارگردان سینمای کودک تاکید کرد: همچنین درخواست می‌کنم مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان را در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های مرتبط با سینمای کودک جدی‌تر بگیرید تا این تشکل بتواند در دوره‌های بعدی و حضور مدیران آتی نیز جدی گرفته شده و جایگاهش تثبیت شود.

سیدجواد هاشمی سخنگوی مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان نیز عنوان کرد: توجه به تولید و رونق سینمای کودک اگرچه مهم است اما باید زمینه و فضایی به وجود بیاید که این مساله ریشه دار شود و فضای مناسب را برای ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع به وجود آورد. پیشنهاد می‌کنم در این زمینه فضای مناسب برای ایجاد پردیس‌های تخصصی سینمای کودک در نظر گرفته شود.

حسن آقا کریمی از اعضای شورای مرکزی مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان عنوان کرد: مناسبات سینمای ایران تغییر کرده است و وزارت ارشاد و بنیاد سینمایی فارابی در چیدمان و قواعد اکران اثرگذار نیستند البته این مساله تابع عوامل مختلفی است بنابراین درخواست می‌کنم فارابی فضایی را به وجود آورد که مرکز توسعه دچار روزمرگی نشود.

وحید گلستان از اعضای این مرکز نیز در این جلسه عنوان کرد: سینمای کودک از جریان عادی تولید و اکران سینمای ایران خارج شده و باید چرایی این مساله و راهکاری برطرف شدن و بازگشتش به جریان مذکور مورد بررسی قرار بگیرد … معتقدم نیاز به سینمای کودک و نوجوان در بین علاقه‌مندان و جامعه نه تنها کمتر نشده بلکه با سرعت بیشتری حتی گسترش یافته است.

داریوش باباییان از تهیه کنندگان سینمای کودک نیز اظهار کرد: از جشنواره کودک سال گذشته تنها سه فیلم از بخش خصوصی فرصت اکران عمومی پیدا کردند و سایر فیلم‌ها نتوانستند روی پرده بروند.

وی افزود: یکی از دلایل این مساله، مشارکت و مالکیت بخش زیادی از فیلم‌های مذکور توسط بخش دولتی بود بنابراین سرمایه‌گذار دولتی و سازندگان آثار کودک که از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند باید توجه بیشتری به حوزه اکران فیلمشان هم داشته باشند.

علی نوری اسکویی کارگردان سینمای انیمیشن نیز در این نشست توضیح داد: توجه به محصولات سینمای کودک در حوزه بین‌الملل شامل حضور در جشنواره‌ها و اکران بین‌المللی لازم و ضروری است. با توجه به سابقه خوب سینمای کودک در حوزه جشنواره‌های مختلف سینمایی این امر کاملاً قابل دسترس بوده و حتی هم اکنون در حال انجام است.

وی ادامه داد: همچنین باید شیوه‌های جدید پخش محصولات سینمای کودک را به تدریج اجرا کنیم و بحث پخش و بازاریابی اینگونه فیلم‌ها توسط فارابی با توجه به حضور و سابقه معاونت بین‌الملل انجام شود.

نادره ترکمانی از دیگر اعضای شورای مرکزی مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان عنوان کرد: به یک نکته هم باید در راستای وظایفمان توجه کنیم و آن هم تدبیر راهکاری برای توجه به کودکان و نوجوانان مناطق سیل زده کشور است. امیدوارم بتوانیم به نحوی فیلم‌های منتخب کودک و نوجوان را در مناطق مختلف کشور اکران کنیم و عواید حاصله این اتفاق نیز به مناطق و کودکان سیل‌زده تعلق گیرد تا گام مهمی را در این بخش به سهم خودمان برداشته‌ایم.

در ادامه حبیب ایل بیگی پس از پاسخ به نقطه نظرات مطرح شده گفت: باید تحقیقاتی در حوزه مشکلات، آسیب‌ها و فرصت‌های سینمای کودک توسط مرکز توسعه سینمای کودک و نوجوان انجام شود. سالن کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی آماده شده و می‌توانید هر ۲ هفته یک بار جلسات و نشست‌های آسیب شناسی و تخصصی در این مکان برگزار کنید.

پوران درخشنده، نادره ترکمانی، سیدجواد هاشمی، امیر مشهدی عباس، علی نوری اسکویی، وحید گلستان، وحید نیکخواه آزاد، داریوش باباییان و حسن آقاکریمی به عنوان اعضای مرکز توسعه فیلم کودک و نوجوان و علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، حبیب ایل‌بیگی قائم مقام بنیاد، سیدمحمود افسریان، میثم مزلقانی و مصطفی محمودی از بنیاد سینمایی فارابی در این نشست حضور داشتند.