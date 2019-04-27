‏سپاه مانع اهداف آمریکا درمنطقه است/وزارت خارجه اقدام‌ متقابل کند

محمدصالح جوکار معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اقدام آمریکا در قراردادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی، گفت: این اقدام آمریکا هیچ تأثیری بر فعالیتهای مقتدرانه سپاه نمیتواند داشته باشد.
وی افزود: آمریکاییها پیش از اقدام به این کار اشراف کافی بر این مسئله نداشتند که سپاه در قلب همه مردم حضور دارد و از جمع مردم و از میان آنان برخاسته است و تصور میکردند که با این اقدامشان میتوانند عملیاتی علیه سپاه انجام دهند اما بر خلاف تصورشان، سپاه جایگاه ویژهتری در میان همه مردم پیدا کرد.
معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: سپاه پاسداران نهادی است که همواره و از ابتدای پیروزی انقلاب چه در مقابله با گروههای تروریستی در داخل کشور و همچنین در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن در دوران سازندگی، فعالیتهای مختلفی را انجام دادهاند و همواره در عرصههای مختلف اقدامات جامعی برای خدمت رسانی به مردم انجام میدهند.
جوکار با تأکید بر اینکه این اقدام آمریکا از نظر قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد خلاف است، گفت: هیچ کشوری حق ندارد نیروهای مسلح کشورهای دیگر و ارکان نظامی و دفاعی کشوری را به عنوان یک گروه تروریستی قلمداد کند و این اقدام آمریکا کاملاً بر خلاف قانون است.
وی تأکید کرد: انگیزه آمریکا از این اقدام آن است که آمریکا، سپاه پاسداران را خار چشم خود میداند و سپاه مانع تحقق اهداف آمریکا در حوزههای سیاسی، دفاعی و امنیتی در منطقه شده است.
معاون پارلمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: هر زمانی که آمریکاییها اقدامی در راستای بی ثباتی منطقه و رشد گروهکهای تروریستی انجام دادهاند، سپاه پاسداران با جدیت تمام با آنان برخورد کرد.
جوکار با اشاره به هزینه ۷ تریلیون دلاری آمریکا در خاورمیانه، تصریح کرد: آمریکاییها علیرغم هزینههایی که در منطقه کردهاند، به علت رشادتهای جبهه مقاومت نتوانستند به اهدافشان برسند و به همین دلیل عصبانی هستند و با قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروههای تروریستی خشم خودشان را نشان دادند که البته این اقدام قطعاً هیچ تأثیری بر اقتدار سپاه پاسداران نمیگذارد.
وی خاطرنشان کرد: نیروهای آمریکا در خلیج فارس امروز باید برای ورود از نیروی دریایی ما مجوز بگیرند و این مسئله حاکی از قدرت بلامنازع و برتری ما نسبت به آنان است و این اقدام کوته فکرانه و از سر ناچاری آمریکاییها صرفاً مانور تبلیغاتی و برای جبران شکستهای پیاپی آنان در منطقه است.
معاون پارلمانی سپاه پاسداران افزود: آمریکا از لحاظ سیاسی به بن بست رسیده است و ذخایر فکری و راهبردی این کشور در عرصه دفاعی و سیاسی به پایان رسیده و آنان رو به سرازیری هستند و فضا برای پیشرفت هر چه بیشتر کشورمان در منطقه و جهان مهیاست.
جوکار طرح مجلس برای تقویت جایگاه سپاه علیه اقدامات آمریکا را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: لازم است دیگر دستگاهها بویژه دستگاه دیپلماسی هم اقدامات متقابل علیه آمریکا را به طور جدی دنبال کرده و در دستور کار خود قرار دهند.
