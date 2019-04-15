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۲۶ فروردین ۱۳۹۸، ۱۶:۱۰

زنده گیری یک تمساح سرگردان در چابهار

زنده گیری یک تمساح سرگردان در چابهار

مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، از زنده گیری یک سر تمساح سرگردان در روستای هوتکت پایین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید پورمردان، گفت: یک تمساح پوزه کوتاه مردابی که وارد یکی از منازل روستای هوتکت پایین از توابع شهرستان چابهار شده بود توسط محیط‌بانان و همیاران منطقه زنده‌گیری شد.

وی افزود: در پی گزارش مردمی مبنی بر ورود یک سر تمساح به منزل یکی از روستاییان و ایجاد رعب و وحشت در میان اهالی روستا مأمورین اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان چابهار بلافاصله در منطقه حاضر شدند.

وی ادامه داد: محیط بانان با همکاری همیاران محیط زیست منطقه و مردم محلی تمساح مذکور را زنده گیری و جهت بررسی سلامت به مرکز تیمارداری و نگهداری تمساح مردابی واقع در روستای ریکوکش تحویل دادند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: مرکز تیمارداری و نگهداری تمساح مردابی واقع در روستای ریکوکش در فاصله ۱۲۰ کیلومتری چابهار- راسک در زمینی به وسعت ده هکتار احداث شده که دارای دو استخر خاکی بزرگ جهت نگه‌داری و مراقبت تمساح‌های بالغ و نیز محوطه نگه‌داری نوزادان تمساح و تمساح‌های جوان است. در محوطه این مرکز گیاهان بومی و سازگار با اکوسیستم منطقه کاشته شده و هم اکنون پوشش گیاهی متراکم و مناسبی برای زندگی و زاد و ولد تمساح‌ها دارد.

کد مطلب 4591743

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