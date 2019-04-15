به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و امور رسانه‌ای نُجَباء در ایران، کاروان جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء که برای کمک‌رسانی به مردم سیل‌زده خوزستان و لرستان به ایران اعزام شده‌اند؛ دیروز یکشنبه در ۲ مرحله صبح و بعد از ظهر به کمک سیل‌زدگان شهرستان اهواز شتافته و علاوه بر عملیات عمرانی، در چند روستا اقلام غذایی مورد نیاز مردم را توزیع کردند.

در همین راستا، رزمندگان نُجَباء با حضور در منطقه «الغدیر» واقع در محدوده شمال‌غربی اهواز در حاشیه جاده اهواز – اندیمشک، اقدام به ایجاد سیل‌بند کرده تا مانع از طغیان آب و نفوذ آن به شهر شوند.

در این عملیات عمرانی، جمعی از فرماندهان، مدیران دفاتر استانی، اعضای ارشد این جنبش و در رأس آن‌ها «حاج نصر الشمری» رئیس شورای اجرایی و معاون دبیرکل نُجَباء مشارکت داشتند.

مقاومت اسلامی نُجَباء همچنین نیروهای داوطلب خود را در قالب ۳ گروه جهادی به مناطق مختلف شهر اهواز و حمیدیه اعزام کرد تا کمک‌های جمع‌آوری شده را به دست مردم سیل‌زده برساند.

روستای «حلاف» در حومه شهر حمیدیه و منطقه «ملیحان» در ٢٠ کیلومتری اهواز از جمله نقاطی بودند که به همت مجاهدان عراقی عملیات کمک‌رسانی به آن‌ها صورت پذیرفت.

گفتنی است کاروان جنبش نُجَباء که شامل ۱۰۰ خودروی سبک و سنگین از شنبه وارد ایران اسلامی شده است؛ حامل کمک‌های انسان‌دوستانه ملت عراق به شهروندان سیل‌زده ایرانی می‌باشد.