هم قهرمان شکست خورد هم نایب قهرمان / مناطق نفت خیز سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم دانشگاه آزاد و پاس که جمعه گذشته عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را تصاحب کرده بودند با استراحت دادن به نفرات اصلی خود و ساده انگاشتن بازی توسط نفرات ذخیره بکار گرفته شد، هفته پایانی لیگ برتر تکواندو را تحت شعاع تبانی قرار داند.

دانشگاه آزاد مقابل مناطق نفت‌خیزبا استراحت دادن به نفجم ، بی باک ، رستمی و عبدالهی مقابل مناطق نفت خیز جنوب به میدان رفت و 5بر 3 بازنده از زمین خارج شد. در این دیدارداوود عبدالرضای ،آرمان عطایی و جواد رضا پور برای دانشگاه آزاد و بابک نوذری ، مصطفی لیریایی ، بابک نادری ، حاتم حیالی و مهدی نوایی برای نفت صاحب پیروزی شدند.

دربازی مهم دیگری که به صورت همزمان با دیدار فوق انجام شد مس کرمان به مصاف پاس رفت. این بازی هم همانند بازی "شی هاپ چانگ " دیگررنگ و بوی تبانی داشت. به طوریکه دو تن از مهره‌های پاس مبارزه را نیمه تمام رها کردند تا مس کرمان برنده از زمین خارج شود . ولی این نتیجه هم نتوانست مردان مس کرمان را به عنوان سوم برساند. در این بازی سر آبادانی، آقازاده و غلامزاده 3 تکواندو کار پیروز پاس بودند و ساعی ، خداداد ، امیری ، ساکت و خواجه حسنی هم برای مس کرمان به پیروزی دست یافتند.

در آخرین دیدار این هفته نیز سایپا که هفته قبل شانس رسیدن به عنوان سوم را از دست داده بود 5 بر 3 برابر فجر سپاه پیروز شد.

رده بندی کلی لیگ برتر:

1- دانشگاه آزاد 25 امتیاز

2- پاس 20 امتیاز

3- مناطق نفت خیز جنوب 15 امتیاز

4- مس کرمان 14 امتیاز

5- سایپا 11 امتیاز

6- فجرسپاه بدون کسب امتیاز

بهترین های لیگ 85:

فنی ترین تیم : دانشگاه آزاد

سرپرست: مرتضی سراج از تیم پاس

مربی : سیدنعمت خلیفه از دانشگاه‌آزاد

داور: حسین جدیری از اصفهان

تکواندوکار: هادی ساعی از مس کرمان با ده برد از ده مبارزه

تکواندوکار منتخب اخلاق: علی تاجیک از پاس

تیم اخلاق: مناطق نفت خیز جنوب