نظارت پلیس راهور بر محورهای فرعی و روستایی در ایام نوروز

سرهنگ احمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: به لحاظ ضرورت و اولویت کار نظارت بر بزرگراه ها و جاده های شهری همواره صورت می گیرد اما با افزایش کیفیت تردد جاده های فرعی و روستایی نیز درگیر مسائل راهنمایی و رانندگی هستند.

فرمانده پلیس راه استان تهران افزود: به عنوان نمونه در سالهای اخیر آمار تصادفات و تخلفات در جاده های فرعی و روستایی بالا رفته است اما این تخلفات به دلیل عدم نظارت از دید پلیس مخفی مانده است.

نجفی خاطرنشان کرد: سوار کردن مسافر بیش از ظرفیت در خودورهای عمومی و شخصی ، استفاده از پشت وانت بار برای جابجایی افراد ، تصادفات ، سبقت های خطرناک در جاده های کم عرض و عدم رعایت در مسیرهای پرتگاهی از عمده تخلفاتی است که در محورهای فرعی و روستایی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: برخی رانندگان با تصور اینکه در جاده فرعی تردد کم است و اتفاقی نمی افتد قوانین را زیرپا گذاشته و مشکلاتی به وجود می آورند که کشته شدن عابران پیاده ، زیرگرفتن احشام روستایی و آسیب دیدن رانندگان از این موارد است.

نجفی تاکید کرد: به دلیل دوری از شهرها تا زمان رسیدن پلیس به محل حادثه برخی حواشی حوادث از بین رفته و قضاوت را دچار مشکل می کنند تعدادی از رانندگان نیز پس از ارتکاب تخلف صحنه را درک کرده یا متواری می شوند.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از این قبیل موارد و ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در تمام نقاط کشور از آغاز تعطیلات پایان سال تمامی محورهای ارتباطی روستایی و فرعی استان تهران تحت نظارت پلیس خواهد بود و این مسیرها به صورت محسوس و نامحسوس کنترل می شود.

فرمانده پلیس راه استان تهران گفت: این نظارت با همکاری یگان های ویژه ناجا، واحدهای انتظامی ، بسیج و پلیس یاران صورت می گیرد و رانندگان مطمئن باشند تخلف آنها از نگاه تیزبین پلیس مخفی نخواهد ماند.

وی از رانندگان تقاضا کرد: برای طی کردن ایامی زیبا و پرخاطره ، حفظ جان خود ، خانواده و دیگران رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در طول سفر را در اولویت کاری خود قرار دهند.