امیدواری به حل بحران لبنان پس از نشست ملک عبدالله و احمدی نژاد افزایش یافته است / کارشکنی طرفداران دولت سنیوره احتمال تنشهای بیشتر را افزایش می دهد

"میشل حنا موسی " در گفتگو با گروه بین الملل خبرگزاری مهر با بیان این مطلب خاطر نشان کرد : اکنون به نیت صادقانه تمام طرفها برای دستیابی به راهی برای برون رفت از این اوضاع و بازگرداندن لبنان به وضع عادی آن نیاز است.

این عضو فراکسیون آزادیبخشی و توسعه (فراکسیون نبیه بری) درباره ارزیابی خود وفراکسیون آزادیبخشی وتوسعه از دورنمای وضعیت لبنان به مهر گفت : بعد از نشستی که بین سران جمهوری اسلامی ایران وعربستان سعودی برگزار شد؛ ما به آینده اوضاع امیدوارتر شدیم، اما باید در نظر داشت که جریان های مختلف لبنان نیز باید از این شرایط به وجود آمده کمال استفاده را ببرند تا راه حل های فعلی از این فرایند متبلور شد.

میشل موسی در ادامه گفت : مخالفان دولت سنیوره اکنون در این راستا قدم بر می دارند ومعتقدند در حد فاصل نشست سران ایران وعربستان تا نشست سران اتحادیه عرب فرصت خوبی برای حل وفصل اوضاع وجود دارد، اما گروه حاکم همواره سعی دارد در این راه کارشکنی کند وسعی می کند حتی الامکان در دستیابی به راه حل های مناسب برای این مسائل مشارکت نکند.

وی با مهم توصیف کردن تلاش های منطقه ای برای حل وفصل بحران لبنان افزود : این تلاش ها می تواند جو مثبتی را برای دستیابی به راه حل هایی داخلی لبنان فراهم نماید.

عضو فراکسیون نبیه بری در پارلمان لبنان گفت : زمانی که جریان های مختلف لبنانی در جنگ اخیر اسرائیل علیه لبنان موفق به امضای توافقنامه هفت ماده ای شدند؛ این مسئله کشورهای عربی را هم واداشت تا آنها نیز درباره کمک به لبنان به توافق برسند و از این کشور در مجامع جهانی حمایت کنند.

میشل موسی خاطر نشان کرد : پس هرگاه که لبنانی ها خود درباره مسئله ای با یکدیگر به توافق نظر برسند؛ زمینه برای حمایت منطقه ای و جهانی از مسائل آنها نیزفراهم می شود.

