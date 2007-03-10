نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم(ص) گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم (ص)، در این مراسم که با حضور سفرا و کارداران کشورهای اسلامی، محمد‌ محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، محمد‌حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد بزرگداشت پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در سخنانی گفت: تمام مسلمانان جهان باید نسبت به تعالیم عالی پیامبر (ص) بازنگری داشته باشند.



وی افزود: هویت، شرف و سعادت د‌نیا و آخرت همه انسان‌ها منوط به شناخت پیامبر (ص) و اطاعت از اوست.



گلپایگانی تأکید کرد: همه جوامع اسلامی قبل از اینکه اشغال فیزیکی شده باشند، اشغال فرهنگی شده‌اند، اما در ایران از برکت انقلاب اسلامی بسیاری از ارزش‌های فراموش شده، احیا شده‌اند.



در این مراسم محمد محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، با بیان اینکه نامگذاری امسال به نام سال پیامبر اعظم (ص) از سوی رهبر فرزانه ایران باعث شد تا تمام اندیشمندان فکری و فرهنگی جهان توجه خاصی را به رسول گرامی اسلام مبذول کنند، تأکید کرد: توجه نبی اکرم اسلام حضرت محمد (ص) به گونه ‌ای تأثیر‌گذار شده که دشمنان اسلام که قدرت ندارند، چاره ‌ای جز توهین به ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) نیافته اند .



محمدیان در ادامه تصریح کرد: همه مسلمانان برای اینکه به قله عزت و سربلندی دست یابند، به عنوان پیروان راستین پیامبر (ص) چاره ‌ای جزتوجه ویژه به سنت رسول الله ندارند .

نمایشگاه بزرگ پیامبر اعظم(ص) از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از 17 تا 25 اسفند ماه در مرکز آفرینشهای هنری واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.