نامه 200 نماینده مجلس برای بازگشت به لایحه دولت در مورد بنزین / هنوز درباره بنزین هیچ چیز قطعی نیست

محمد خوش چهره عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر گفت: در جلسه روز چهارشنبه که تبصره 13 و قیمتگذاری بنزین در سال آینده مطرح شد، هیئت رئیسه مجلس به گونهای جلسه را اداره کرد که پیشنهادات مربوط به بنزین به طور شفاف مطرح نشد.
وی ادامه داد: هیئت رئیسه مجلس همچنین با خلاف آییننامه دانستن پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در مورد مسئله بنزین مانع طرح آن در صحن علنی شد و نهایتا جلسه روز چهارشنبه به گونهای هدایت شد که مصوبه پرایراد کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد.
عضو کمیسیون اصل 44 مجلس با بیان این که مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه شفافیت لازم را ندارد، افزود: این مصوبه آش شله قلمکاری است که افزایش قیمت، دونرخی شدن، سهمیهبندی، واردات، و سهمیهبندی خاص برای مصارف دولتی را به طور همزمان دربردارد و از سویی بدون در نظر گرفتن آثار و پیامدهای اجتماعی، رای به افزایش 300 درصدی قیمت گازوئیل داده است.
وی افزود: به هر حال با توجه به عدم شفافیت در برخی رایگیریها در مورد بنزین در صحن علنی مجلس در روز چهارشنبه، هیئت رئیسه مجلس باید فرصت برگشت به لایحه دولت را بدهد چرا که به هر حال این انتخاب، انتخابی بین گزینههای بد و بدتر است و پیشنهاد دولت دارای عوارض به مراتب کمتری از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه است.
خوش چهره با ذکر ای نکه شب پنجشنبه بالغ بر 160 امضا از نمایندگان برای بازگشت به لایحه دولت جمعآوری شد، گفت: تاکنون حدود 200 نماینده مجلس این نامه را امضا کردهاند و فردا این نامه به طور رسمی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم خواهد شد.
خوش چهره ادامه داد: روز پنجشنبه بنده به همراه آقایان سبحانی و میرمحمدی به نمایندگی از نمایندگان معترض به مصوبه کمیسیون تلفیق با آقایان باهنر، ابوترابی و سبحانینیا از هیئت رئیسه مجلس مذاکره کردیم و به آنها اثبات نمودیم که مصوبه کمیسیون تلفیق نیز دارای همان اشکال پیشنهاد دولت است که هیئت رئیسه مانع طرح بازگشت به لایحه دولت شد؛ یعنی دست دولت را برای قیمتگذاری بازگذاشته است.
وی افزود: با قانع شدن هیئت رئیسه در جلسه روز پنجشنبه آن بخش از مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه که اختیار قیمتگذاری بنزین مازاد بر سهمیه را به دولت میدهد (قیمت فروش بنزین مازاد بر سهمیه بندی به گونه ای تعیین خواهد شد که یارانه بنزین وارداتی در سال 1386 بیشتر از مبلغ بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال نشود) به استناد آییننامه مجلس حذف شد که با حذف این بخش، فضا برای بازگشت به لایحه دولت بازتر شده است.
خوش چهره افزود: پیشنهاد اصلی ما برای بازگشت به لایحه دولت در مورد بنزین این است که به دولت فرصتی یک ماهه بدهیم تا با بررسی جامع در این رابطه، پیشنهادی کامل درباره بنزین به مجلس بیاورد، زیرا در لایحه بودجه دولت با ظرافت خاصی توپ بنزین را به مجلس انداخته است، حال آنکه مسئله بنزین آنقدر مهم است که همه دستگاهها باید وارد کارزار حل آن شوند.
وی با انتقاد از نحوه اطلاعرسانی صداوسیما در مورد بنزین گفت: هنوز در مورد بنزین هیچ چیز قطعی نیست و صداوسیما نباید با این نحوه اطلاعرسانی جامعه را دچار التهاب کند.
خوش چهره افزود: اگر مجلس و دولت نمیتوانند مسئله بنزین را حل کنند، طبق اصل 59 قانون اساسی این مسئله را به همهپرسی بگذارند تا خود مردم تصمیمگیری کنند زیرا در این صورت، هر تصمیمی که درباره بنزین گرفته شود، دارای پایگاه مردمی خواهد بود و فضا برای تنشهای اجتماعی ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان این که هیئت رئیسه با استناد به آییننامه مجلس هنوز در برابر خواست 200 نماینده امضا کننده نامه بازگشت به لایحه دولت مقاومت میکند، ابراز امیدواری کرد که هیئت رئیسه مجلس برای اتخاذ تصمیمی با پیامدهای اجتماعی کمتر و به مراتب منطقیتر، اجازه بازگشت به لایحه دولت در مورد بنزین را بدهد.
وی افزود: اگر هیئت رئیسه مجلس با تقاضای 200 نماینده فوق موافقت نکند، این فضا و جو در مجلس وجود دارد که عدهای در اعتراض به عملکرد هیئت رئیسه، در جلسات آتی مجلس اقدام به آبستراکسیون کنند و یا به کلیات بودجه رای ندهند مگر این که مسئله بنزین مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
نظر شما