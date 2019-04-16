به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سلطانی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران در محل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، با بیان اینکه همه دستگاه‌های استان برای مقابله با وزش باد شدید در آماده‌باش کامل هستند، افزود: با وجود اینکه بارشی برای این منطقه پیش‌بینی نشده است اما پیش‌بینی‌ها از وزش باد شدید در استان حکایت دارد که به همین خاطر همه دستگاه‌ها در آماده‌باش کامل هستند.

وی با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید مواردی را که برای مقابله با شرایط وزش باد شدید در استان است، رعایت کنند، ادامه داد: یکی از ضروری‌ترین اقداماتی که باید در این ایام مورد توجه قرار گیرد، اقدام عملی تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق استان است تا با تمهیدات لازم نسبت به خطرات احتمالی که متوجه تأسیسات برق است، آمادگی لازم را داشته باشند.

سلطانی با اشاره به اینکه در ایامی که شاهد وزش باد شدید در استان هستیم، انتظار داریم مواردی چون جمع‌آوری داربست‌های موقت و نیز ایمن‌سازی داربست‌های دائمی در اولویت باشد، تصریح کرد: همچنین انتظار داریم اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان نیز هشدارهای لازم را در خصوص رعایت سرعت مطمئنه از سوی رانندگانی که دارای بادگیر با سطح بالا هستند، ارائه دهند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خطاب به شهرداری، از این مجموعه خواست تا نسبت به تثبیت درختان واجد ارزش اقدامات لازم را انجام دهد و اظهار کرد: همچنین در صورتی که احتمال بروز آلودگی بر اثر گرد و خاک در استان افزایش یابد، اداره‌کل هواشناسی باید هماهنگی‌های لازم را در این زمینه با اداره‌کل محیط زیست داشته باشد.