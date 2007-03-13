ضعف جسمانی نادر ابراهیمی تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همسر نادر ابراهیمی گفته است که او دو ماه پیش در اثر سرماخوردگی دچار تب شدیدی شده و از آن تاریخ صحبت کردن هم برای او مشکل شده است.

او می گوید: در اوایل بیماری نویسنده " آتش بدون دود" یعنی سال 1379 ایمونو تراپی بر روی سیستم دفاعی بدن وی انجام شد که باعث افزایش ایمنی بدن ابراهیمی شد.

این امر و پرستاری مطلوب همسرش باعث شده بود تا در طول هفت سال بیماری ، وی در اثر ابتلا به بیماری های کوچک و عادی واکنش های شدید نشان ندهد. اما این روند امروز قطع شده است. همسر ابراهیمی می گوید: به نظر می آید روند بهبودی ای که در چند سال گذشته وجود داشت متوقف شده است.

نادر ابراهیمی در14 فروردین ‌ماه سال ١٣١۵در تهران به ‌دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در این شهر گذراند و پس از گرفتن دیپلم ادبی از دبیرستان دارالفنون، به دانشکده‌ حقوق وارد شد. او این دانشکده را پس از دو سال رها کرد و در رشته‌ زبان و ادبیات انگلیسی لیسانس گرفت.

در سال ١٣۴٢ نخستین کتاب خود را با عنوان "خانه‌ ای برای شب" به‌ چاپ رساند. وی علاوه بر صدها مقاله‌ تحقیقی‌ و نقد، بیش از صد کتاب چاپ و منتشر کرده که دربرگیرنده‌ رمان و داستان کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهش در زمینه ‌های گوناگون است. از جمله این آثار می توان از هزار پای سیاه و قصه های صحرا، افسانه باران، بار دیگر شهری که دوست می داشتم، عاشقانه آرام، مصابا و رویای گاجرات، آرش در قلمرو تردید و خانه ای برای شب نام برد. همچنین چند اثر این نویسنده به زبان‌های مختلف دنیا برگردانده شده است.

نادر ابراهیمی چندین فیلم مستند و سینمایی و همچنین دو مجموعه‌ تلویزیونی را نوشته و کارگردانی کرده و آهنگ‌ها و ترانه‌هایی برای آنها ساخته است.

ابراهیمی در زمینه‌ ادبیات کودکان، جایزه‌ نخست براتیسلاوا، جایزه‌ نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه‌ کتاب برگزیده‌ سال ایران و چندین جایزه‌ دیگر را دریافت کرده است. او همچنین عنوان " نویسنده‌ برگزیده‌ ادبیات داستانی ٢٠ سال بعد از انقلاب" را بخاطر داستان بلند و هفت‌ جلدی " آتش بدون دود" به ‌دست آورده است.

به امید روزی که بتوانیم آثار تازه اش را بخوانیم و با او به گفتگو بنشینیم.