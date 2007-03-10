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۱۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۰۳

حزب الله اعتراف اولمرت را گواهی درستی محاسبه این حزب در اسیرکردن دو نظامی اسرائیلی دانست

یک عضو شورای سیاسی حزب الله لبنان،اعتراف"نخست وزیر رژیم صهیونیستی را درباره برنامه ریزی تل آویو برای حمله به لبنان، چند ماه پیش از آغاز جنگ 33 روزه اخیر علیه این کشور،گواهی بر درستی محاسبه حزب الله و اظهارات مقامهای ارشد این حزب درباره اسیر گرفتن دو نظامی اسرائیلی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "حسن عزالدین"خاطرنشان کرد: عملیات اسیرکردن دو نظامی اسرائیلی ناشی از محاسبات درست حزب الله ، فاکتورغافل گیری را از دشمن صهیونیستی گرفت و سرمداران نظامی وسیاسی این رژیم را در لحظه تصمیم گیری مردد کرد.

عضو شورای سیاسی حزب الله گفت : آمریکا و اسرائیل جنگ را برای از بین بردن حزب الله و ایده مقاومت، مجازات ملت لبنان برای حمایت از مقاومت آغاز کردند و از هیچ جنایتی حتی منهدم کردن خانه ها، راهها، ساختار زیربنایی و کوچاندن اجباری مردم خودداری نکردند.

عزالدین تاکید کرد: اعترافات اولمرت تاکیدی برعدم موفقیت طراحان و مجریان جنگ علیه لبنان و توطئه های مشترک آمریکا و اسرائیل و همچنین سیلی محکمی به چهره کسانی است که فکرمی کردند مقاومت در شروع جنگ مقصر است و نمی تواند در مقابل متجاوزان ایستادگی کند.

اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا در مقابل کمیته موسوم به " وینوگراد" اعتراف کرد: 4ماه پیش از آغاز جنگ 33روزه طرح حمله به لبنان را آماده کرده بودیم.

کمیته وینوگراد، کمیته بررسی دلایل شکست اسرائیل در جنگ علیه لبنان است و تا کنون علاوه بر اولمرت از 70مسئول سیاسی و نظامی اسرائیل از جمله "عمیرپرتز" وزیر جنگ و "دان حالوتس" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل این کمیته حاضر و بازخواست شده اند.

عضوشورای سیاسی حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: تحولات داخلی کنونی لبنان کشکمش بر سر مشکل یک وزیر کمتر یا بیشتر نیست، بلکه بدین خاطر است که جایگاه، نقش و هویت لبنان کجاست.

وی تصریح کرد : جریان هایی در داخل لبنان همچنان بر موفقیت طرح آمریکا در منطقه اصرار می ورزند، اما واشنگتن بعد از شکست در لبنان، در عراق نیز شکست خواهد خورد و به طور قطع نمی تواند ضربه ای نظامی به ایران وارد کند.

عضو شورای سیاسی حزب الله درباره ورود ارتش لبنان به جنوب این کشور گفت: با ورود ارتش لبنان به جنوب مشکلی نداریم؛ ما و ارتش ید واحد و در خندقی واحد هستیم؛ماموریت ما یکی است و دستور فرمانده ارتش درباره دفاع و کمک به ساکنان جنوب روشن است.

عزالدین درباره قطعنامه 1701 شورای امنیت گفت : این قطعنامه برای ماموریتی مشخص صادر شده است وآن هم کمک به ارتش لبنان در گسترش امنیت و ثبات است.

کد مطلب 459297

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