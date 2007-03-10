حزب الله اعتراف اولمرت را گواهی درستی محاسبه این حزب در اسیرکردن دو نظامی اسرائیلی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، "حسن عزالدین"خاطرنشان کرد: عملیات اسیرکردن دو نظامی اسرائیلی ناشی از محاسبات درست حزب الله ، فاکتورغافل گیری را از دشمن صهیونیستی گرفت و سرمداران نظامی وسیاسی این رژیم را در لحظه تصمیم گیری مردد کرد.



عضو شورای سیاسی حزب الله گفت : آمریکا و اسرائیل جنگ را برای از بین بردن حزب الله و ایده مقاومت، مجازات ملت لبنان برای حمایت از مقاومت آغاز کردند و از هیچ جنایتی حتی منهدم کردن خانه ها، راهها، ساختار زیربنایی و کوچاندن اجباری مردم خودداری نکردند.



عزالدین تاکید کرد: اعترافات اولمرت تاکیدی برعدم موفقیت طراحان و مجریان جنگ علیه لبنان و توطئه های مشترک آمریکا و اسرائیل و همچنین سیلی محکمی به چهره کسانی است که فکرمی کردند مقاومت در شروع جنگ مقصر است و نمی تواند در مقابل متجاوزان ایستادگی کند.

اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی اخیرا در مقابل کمیته موسوم به " وینوگراد" اعتراف کرد: 4ماه پیش از آغاز جنگ 33روزه طرح حمله به لبنان را آماده کرده بودیم.



کمیته وینوگراد، کمیته بررسی دلایل شکست اسرائیل در جنگ علیه لبنان است و تا کنون علاوه بر اولمرت از 70مسئول سیاسی و نظامی اسرائیل از جمله "عمیرپرتز" وزیر جنگ و "دان حالوتس" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل این کمیته حاضر و بازخواست شده اند.



عضوشورای سیاسی حزب الله لبنان خاطرنشان کرد: تحولات داخلی کنونی لبنان کشکمش بر سر مشکل یک وزیر کمتر یا بیشتر نیست، بلکه بدین خاطر است که جایگاه، نقش و هویت لبنان کجاست.



وی تصریح کرد : جریان هایی در داخل لبنان همچنان بر موفقیت طرح آمریکا در منطقه اصرار می ورزند، اما واشنگتن بعد از شکست در لبنان، در عراق نیز شکست خواهد خورد و به طور قطع نمی تواند ضربه ای نظامی به ایران وارد کند.



عضو شورای سیاسی حزب الله درباره ورود ارتش لبنان به جنوب این کشور گفت: با ورود ارتش لبنان به جنوب مشکلی نداریم؛ ما و ارتش ید واحد و در خندقی واحد هستیم؛ماموریت ما یکی است و دستور فرمانده ارتش درباره دفاع و کمک به ساکنان جنوب روشن است.



عزالدین درباره قطعنامه 1701 شورای امنیت گفت : این قطعنامه برای ماموریتی مشخص صادر شده است وآن هم کمک به ارتش لبنان در گسترش امنیت و ثبات است.