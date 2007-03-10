تیم فوتسال منتخب اصفهان مقابل هنرمندان به برتری رسید

به گزارش خبرنگارمهر، دراین دیدارکه شب گذشته به میزبانی شهراصفهان برگزارشد، تیم منتخب اصفهان مرکب ازبازیکنان ملی پوش دوباشگاه سپاهان و ذوب آهن و باشگاه هنرمندان به مصاف هم رفتند که درپایان تیم منتخب اصفهان موفق شد با نتیجه نزدیک 9 بر8 مقابل تیم هنرمندان به برتری دست یابد .



دراین دیدارکه درسالن پیروزی اصفهان و درحضورجمعی ازتماشاگران علاقمند برگزارشد، دو تیم بازی زیبا وجذابی را به نمایش گذاشتند و درپایان عواید حاصل ازبلیط فروشی این مسابقه به کودکان بی سرپرست اختصاص یافت .