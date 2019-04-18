به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز پنج شنبه به مناسبت ۲۹ فروردین و روز ارتش، مراسم رژه نیروهای مسلح در همدان برگزار شد.

در این مراسم که در میدان باباطاهر شهر همدان برگزار شد نیروهای مسلح ضمن اجرای رژه موتوری و خودرویی توانمندی نظامی خود را به نمایش گذاشتند.

مراسم رژه روز ارتش نماینده ولی فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان، استاندار همدان، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) و جمعی از مدیران حضور داشتند.

استاندار همدان در این مراسم با بیان اینکه امروز روزی بزرگ و روز پیوند عمیق مردم و ارتش است، گفت: در این روز امام خمینی (ره) بر ادامه فعالیت قدرتمندانه ارتش تاکید کردند.

سید سعید شاهرخی با بیان اینکه ارتش همواره در کنار مردم بوده و در جریان تظاهرات و پیروزی انقلاب ارتش مقابل گارد شاهنشاهی ایستاد و به صف مردم پیوست و در دوران ۸ سال دفاع مقدس نیز در کنار مردم بود، گفت: ارتش در دوران دفاع مقدس نقش تأثیر گذار و ارزنده‌ای داشت.

وی با بیان اینکه علاوه بر امنیت و مرزبانی، ارتش در دیگر حوزه‌ها نیز پیش قدم بود که یک نمونه آن زمین لرزه کرمانشاه و سیل اخیر استان‌های غربی و جنوبی بود که ارتش بسیار ورود خوبی داشت، گفت: ارتش و سپاه روز به روز مقتدر تر از گذشته در کنار مردم به دفاع از میهن اسلامی می‌پردازند.

استاندار همدان با بیان اینکه ارتش علاوه بر وظیفه ذاتی تعریف شده در قانون اساسی، در صورت ضرورت همراه و همگام با سایر نیروهای مسلح حرکت کرده است، ادامه داد: ارتش در سیلاب اخیر از خودگذشتگی ها و صحنه‌های بی بدیلی خلق کرد.

شاهرخی با تاکید بر اینکه امروز بصیرت و توانمندی نیروهای نظامی ایران شرایطی خلق کرده که دشمنان نه تنها توان تعرض به کشور بلکه توان اعمال اقدام‌های استکباری خود در منطقه را نیز ندارند، افزود: دشمنان انقلاب به این نتیجه رسیده اند که امکان رویاروی نظامی با نیروهای مسلح توانمند و با ایمان کشورمان را ندارند.

استاندار همدان با اشاره به اینکه مستکبران جهان و در رأس آنها آمریکای جنایتکار به زر، زور و تزویر روی آورده تا ملت ایران را به زانو درآورد و دشمن همچنین با بهره گیری از حربه تفرقه، به ناامید کردن مردم از نظام و مسئولان روی آورده است غافل از اینکه رمز پیروزی و تداوم انقلاب وحدت و همدلی بین ارکان نظام و مردم است، گفت: بهترین جلوه‌های همدلی در رویدادها و حوادث اخیر نمایان شد.