کشتار ۱۴ نفر در حمله مسلحانه به اتوبوسی در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های محلی پاکستان می‌گویند افراد مسلح بعد از ربودن یک دستگاه اتوبوس در جنوب غرب پاکستان، اقدام به قتل ۱۴ نفر از سرنشینان آن کردند.

این اتوبوس که از کراچی عازم گوادر بوده است، اوایل صبح امروز پنجشنبه در بزرگراه ساحلی که ۲ شهر را به یکدیگر متصل می‌کند؛ ربوده شد.

به‌گفته بازماندگان این جنایت، مردان مسلح بعد از رؤیت اسناد هویتی مسافرین، ۱۴ نفر از آنها را به قتل رسانده و اجسادشان را رها کردند.

هنوز مشخص نیست که قربانیان واقعه به چه قومیت یا مذهبی تعلق دارند.

ایالت بلوچستان واقع در جنوب غربی پاکستان محل جولان گروه‌های جدایی‌طلب و همچنین تروریست‌های افراط گرا است. جدایی‌طلبان افرادی از دیگر قومیت‌ها را هدف قرار می‌دهند حال آنکه افراط گرایان اغلب شیعیان را قربانی اقدامات پلید خود می‌کنند.